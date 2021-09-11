20 років вже мало: від членства в ЄС Україну віддаляють "світлові роки" – президент Естонії

Керсті Кальюлайд і Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Естонії Керсті Кальюлайд зробила нову заяву з приводу євроінтеграційних перспектив Україна.

В ході форуму YES-Brainstorming вона скептично оцінила виконання Україною Копенгагенських критеріїв, необхідних для членства в Євросоюзі.

Президент Естонії підкреслила, що за 5 років вона не побачила наближення України до виконання Копенгагенських критеріїв

За її оцінкою, Київ - "на відстані декількох світлових років" від їх виконання.

Лідер Естонії каже, що прогнози перспектив членства України в ЄС базуються на попередньому досвіді.

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Вона також навела приклади проблем естонських інвесторів в Україні. За її даними, одна з компаній дійшла до європейського правосуддя, але їй це не допомогло.

"А нещодавно я дізналася про компанію, яка наближалася до дуже серйозної угоди в Україні, але до них прийшов адвокат (не буду говорити, кого він представляв), і заявив, що для прискорення угоди їм треба поділитися частиною своїх акцій", - розповіла вона.

"Тому коли запитують, чому Україна досі не в ЄС, то відповідь, на мій погляд, очевидна", - зазначила президент Естонії.

Кальюлайд пояснила, що може наблизити євроінтеграцію України: "Багато років я говорила вашим олігархам: наближення до ЄС збільшить вартість ваших активів. На жаль, мені не вдалося достукатися до них - тому я користуюся можливістю ще раз повторити це. Можливо, одного разу станеться диво і вони почують цей меседж".

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Нагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила про те, що Україна не відповідає необхідним вимогам для вступу в Європейський союз.

Вона каже, що ЄС має бути сміливішим у питанні розширення, водночас Україна поки не підходить під вимоги членства.

"Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - заявила Кальюлайд.