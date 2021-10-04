20 ударів в голову: у Чернігові побитого до півсмерті копа пограбували перехожі - деталі розправи

Затриманий 17-річний Дмитро Тунік розповів, хто наносив Артуру Єрохіну смертельні удари в голову.
За попередньою інформацією, в Чернігові група молодих людей в ході конфлікту завдала одному з поліцейських більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події.
Другого поліцейського зловмисники побили і в непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями, повідомили в ГУ НП Чернігівської області.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків.
Чотирьом з них, хто безпосередньо наносили тілесні ушкодження поліцейським, слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані - жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.
Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному жителю Чернігова, який забрав сумку одного з постраждалих.
Підозрюваних поліція затримала в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
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Що кажуть у суді затримані
У Деснянському районному суді Чернігова проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу всім підозрюваним, передає Сheline.
17-річний Дмитро Тунік, один з підозрюваних у вбивстві поліцейського Артура Єрохіна, в суді заперечує свою участь у побитті. Каже, що був лише свідком.
За його словами, з початку конфлікту він не бачив. Його троюрідний брат Ярослав (один з підозрюваних, - ред.) був у магазині. Дмитро в цей час пішов в туалет за магазином.
"Коли я вже йшов, вибігає подруга Ярослава і каже, що брата б'ють. Я побіг і побачив, що у нього синяк, гематома", - сказав Тунік.
Він також стверджує, що не брав участі у побитті, а нібито один раз штовхнув поліцейського, щоб той перестав нападати на його брата Ярослава.
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Хто вбивав Артура Єрохіна: свідчення підозрюваного
Тунік каже, що смертельні удари ж поліцейському завдавали троє - Ярослав, Олександр та Ілля.
"Ілля завдав більше ударів. Бив в голову 7 разів, це те, що я бачив. Я був так само свідок, як і інші люди, які були поруч. Тоді їх слід так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу", - сказав він.
Також, за його словами, вбивати Артура Єрохіна вони не хотіли. "Чому пішов з місця події? Був упевнений, що обидва живі, ми це перевірили. Ми ніяк не хотіли смерті, взагалі", - сказав Тунік.
За словами прокурора Ігоря Савицького, при затриманні у Дмитра Туніка вилучили куртку зі слідами крові. Також на його безпосередню участь у побитті поліцейського вказав один зі свідків.
З'явилося нове відео бійки
У Мережі опублікували новий запис з камер спостереження, на якому зафіксований конфлікт між поліцейським Артуром Єрохіним і групою молодих людей.
На запису видно, що коп підійшов до компанії молоді та штовхнув одного з хлопців. Після цього зав'язалася бійка.
За хронологією поки не зрозуміло, чи був цей конфлікт до побиття в магазині або після.
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Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.
У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.