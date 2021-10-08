У Житомирі жінка втратила дитину й імітувала вагітність: її підозрюють у вбивстві немовляти

27-річна житомирянка втратила дитину й імітувала вагітність: її підозрюють у вбивстві немовляти / Pixabay

У Житомирі жінка заявила в поліцію, що її 27-річна донька народила в одній з лікарень міста, але немовля померло. Під час розслідування правоохоронці з'ясували несподівані деталі.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирської області, 7 жовтня в поліцію звернулася мешканка Житомира з повідомленням про смерть новонародженої дитини її 27-річної дочки в одній з лікарень міста. Під час перевірки цього факту правоохоронці виявили, що зазначена жінка в цій лікарні не народжувала.

Згодом з'ясувалося, що пологи у 27-річної житомирянки таки відбулися, але в інший період і за межами медичного закладу. Триває подальше встановлення обставин.

"Під час першочергової перевірки в межах відкритого кримінального провадження поліцейські Житомирського райуправління провели низку заходів. Так, була призначена комплексна експертиза за станом жінки. За відповідним висновком фахівців, вона дійсно мала вагітність, яка могла припинитися місяць-півтора тому", - розповіли правоохоронці.

Сама породілля пояснила, що у неї у серпні під час прогулянки стався викидень. Про це вона боялася розповісти рідним (співмешканцю і матері) і тому до останнього імітувала вагітність, а потім повідомила їм про смерть немовляти в лікарні нібито під час пологів.

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Правоохоронці встановили, що на обліку у лікаря під час вагітності жінка не перебувала. Зараз в межах відкритого кримінального провадження поліцейські перевіряють інформацію про місце, де жінка залишила пакет, за її словами, з нібито мертвонародженою дитиною.

Попередня кваліфікація події - ст. 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України.

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