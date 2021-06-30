27 тисяч вольт: на Житомирщині лікарі рятують підлітка, якого "спопелило" струмом

На Житомирщині лікарі рятують підлітка , якого "спопелило" струмом / Нацполіція

У Коростені (Житомирська область) медики рятують дитину, якого вдарило струмом. Хлопець виліз на залізничну конструкцію, а після удару напруги впав з висоти. Про це повідомляти прес-служба главку Нацполіції по регіону.

Подія сталася в Коростені вчора, 28 червня. За парканом школи на вулиці 1-го травня в райцентрі, де проходить залізнична колія для електропоїздів, 13-річний підліток вирішив піднятися на залізничну конструкцію мосту через річку. Там його вдарило струмом високої напруги. В результаті він впав на бетонне покриття з висоти 15 метрів. Крім опіків він отримав важкі травми.

Крім того, дитину госпіталізували в реанімацію місцевої лікарні. Правоохоронці встановили, що в момент падіння поруч з хлопцем знаходилося кілька його товаришів.

"Відкрито кримінальне провадження: попередня кваліфікація події-стастя 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", — заявили в поліції.

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У Львові 15-річна городянка померла від удару струмом після спроби зробити селфі-знімок на вагоні-цистерні товарного поїзда.

За даними правоохоронців, підліток торкнулася тілом лінії електропередач. Після чого отримала опіки, які виявилися несумісні з життям.

Її мертве тіло дівчини виявив машиніст поїзда в ніч з 13 на 14 грудня в межах парку ж/д станції Підзамче на вулиці Богдана Хмельницького у Львові.