3-річна дівчинка опинилася під колесами авто в Житомирі: дитину терміново госпіталізували

За кермом авто був 19-річний хлопець / колаж Главред

У Житомирі 3-річна дитина потрапила під колеса авто, яке здавало назад на автостоянці. З різними травмами дівчинку госпіталізували до медзакладу.

ДТП сталася вчора, 9 вересня, на автостоянці торгово-розважального комплексу, повідомили у відділі комунікацій поліції області.

За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля Opel здавав назад при виїзді з парковки, і наїхав на дитину, яка перебувала позаду автомобіля.

читайте такожБатько зупинився одягнути доньці курточку і загинув, дівчинка в комі: на Львівщині сталася жахлива ДТП"Внаслідок ДТП 3-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Дитина доставлена і госпіталізована в місцеву дитячу лікарню", - розповіли в поліції.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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