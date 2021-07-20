60 тисячам українських вчителів закуплять ноутбуки / REUTERS

В Україні 60 тисяч учителів отримають ноутбуки. Український уряд виділить для цього 980 мільйонів гривень субвенції. Ця ініціатива є однією з пріоритетних.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що у бюджеті-2021 передбачено 1 мільярд гривень додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 і його наслідками у школах. Зокрема, 980 мільйонів гривень виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.

"Уже цього року ми забезпечимо понад 60 000 вчителів якісною технікою... Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп'ютер, доступ до швидкісного інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей", - сказав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З урахуванням співфінансування очікується, що середня вартість ноутбука складе орієнтовно 20 000 гривень.

У Києві та громадах з населенням понад 40 000 осіб гроші розподілятимуться так - 70% - за рахунок субвенції, 30% - за рахунок місцевих бюджетів. У малих містах - 90% - за рахунок субвенції, 10% - за рахунок місцевих бюджетів; у селах, селищах, гірських населених пунктів та містах на лінії зіткнення - 95% - за рахунок субвенції, 5% - за рахунок місцевих бюджетів.

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читайте такожСкандал у Запоріжжі: директор школи звинуватила батьків у крадіжці килима, купленого за їхні грошіНагадаємо, раніше заступник міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла про ймовірність дистанційної форми навчання в школах України з 1 вересня.

У Міністерстві освіти і науки розраховують, що до 1 вересня більшість педагогів зроблять щеплення від COVID-19.

Водночас вона уточнила, що в Україні розширюватимуть Всеукраїнську школу онлайн, а також планується використовувати змішаний формат навчання.