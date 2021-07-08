"Хочемо розвивати цю державу": двійнята з Волині отримали максимальні бали на ЗНО-2021

Двійнята Олена та Андрій Костюки / Суспільне

У Луцьку двійнята Олена та Андрій Костюки отримали максимальні 200 балів з трьох предметів Зовнішнього незалежного оцінювання 2021. За словами випускників, деякі предмети знали добре, а з інших посилено готувалися перед самим тестуванням, пише Суспільне.

Двійнята закінчили Волинський науковий ліцей-інтернат. Вони розповідають, що в класі сиділи за однією партою, проте списувати один одному не давали.

Як двійнята склали ЗНО-2021:

Олена Костюк склала тест з математики та біології на 200 балів. З англійської мови, української мови та літератури – 197.

Її брат, Андрій Костюк, отримав максимальні 200 балів на тесті з географії. Хлопець високі бали має і з інших дисциплін – написав англійську і математику на 197 і 198 балів відповідно.

Випускниця розповідає, що математика їй завжди давалася легко, англійською займається давно, а от до української мови та літератури поглиблено готувалася протягом останнього року, перед ЗНО.

Вчителька математики Анастасія Букаревич каже, що очікувала таких результатів від своїх учнів: "Після ЗНО вони ввечері зателефонували, Андрій відразу знайшов помилку свою. А в Оленки ми сподівалися що буде 200 балів", – сказала вона.

Олена та Андрій у школі / " Суспільне"

Де хочуть вчитися двійнята? Випускники хочуть залишитися в Україні і планують вступати в один з київських вишів. Хлопець хоче вступати на юридичний факультет, його сестра мріє стати психологом.

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"Хочемо розвивати цю державу. Змінювати свідомість людей і показувати своїм прикладом, що в Україні можна розвиватися і потрібно разом будувати нашу державу", – зазначив Андрій.

Відзначається, що поза навчанням Олена захоплюється малюванням, Андрій – спортом.

Нагадаємо, що в Україні закінчилася основна сесія ЗНО. Цього року максимальний бал у 200 балів принаймні з одного предмета отримало 550 учасників тестування. З трьох предметів максимальну кількість балів отримав тільки один школяр.

Також зазначається, що кількість тих, хто зареєструвався на ЗНО у 2021 році, була чи не найбільшою за всі роки проведення тестування в Україні.