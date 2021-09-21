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7 років в'язниці за 2 тисячі гривень: суддю-хабарника з Мукачева відправили за ґрати

21 вересня 2021, 22:59
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Його спільник отримав шість років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

Молоток, суд
Спільникам заборонили обіймати певні посади протягом 3 років / УНІАН

Суддю Мукачівського міського районного суду засудили до позбавлення волі за отримання хабарі.

Термін отримав і колишній начальник юридичного відділу управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Закарпатській області, повідомила у Facebook прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, посилаючись на вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

"У ході досудового розслідування встановлено, що 11 вересня 2017 року суддя Мукачівського міськрайонного суду, будучи посадовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва начальника юридичного відділу отримав 2 тис.гривень неправомірної вигоди від громадянина за прийняття на його користь судового рішення у справі за адміністративним позовом останнього в управлінні соціального захисту населення Мукачівської РДА", — йдеться у повідомленні.

У результаті судді призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади протягом трьох років. Його спільник отримав шість років позбавлення волі з конфіскацією половини належного йому майна.

Хто найчастіше бере хабарі в Україні: дані ДБР

Вже 482 хабарники отримали підозру. З них 282 особи, яких звинувачують у прийнятті пропозиції, обіцянки або власне самого хабаря. Серед них:

  • 1 чиновник;
  • 8 прокурорів;
  • 108 поліцейських і 2 гвардійців;
  • 15 військових;
  • 1 працівник СБУ;
  • 20 податківців;
  • 19 митників та 27 прикордонників;
  • 30 працівників державних служб.
  • 51-інше.

Раніше ми повідомляли, що в мережі показали, як запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника. Патрульні прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, натомість вдалися до літературних асоціацій.

Автор: Сергій Кущ
viber
взятки новини України
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