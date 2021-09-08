7-річна дівчинка впала в кому після ДТП на Одещині: за кермом був 15-річний син поліцейської

Дівчинка перебуває у важкому стані / фото: bessarabiainform.com

У місті Кілія на Одещині 15-річний хлопець на мопеді збив 7-річну дівчинку. Вона перетинала дорогу на пішохідному переході. В результаті ДТП дівчинка знепритомніла, а згодом – впала в кому.

За словами очевидців, дитина спокійно переходила дорогу, коли мопед, яким керував 15-річний місцевий житель, наїхав на неї на великій швидкості, пише місцеве видання " Бессарабія INFORM ".

В результаті аварії дівчинка впала і сильно вдарилася головою. Медики оцінюють її стан як критичний: дівчинка впала в кому. Крім того, у дитини зламана нога і діагностовані інші травми. Її госпіталізували в обласну лікарню.

У ЗМІ повідомляють, що водій мопеда не намагався сховатися після аварії. Також відомо, що його мати є співробітником Кілійського відділення поліції, тому для об'єктивного розслідування ДТП в місто направили правоохоронців з обласного управління.

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