7-річна дівчинка впала в кому після ДТП на Одещині: за кермом був 15-річний син поліцейської

Лікарі говорять, що її стан критичний.
У місті Кілія на Одещині 15-річний хлопець на мопеді збив 7-річну дівчинку. Вона перетинала дорогу на пішохідному переході. В результаті ДТП дівчинка знепритомніла, а згодом – впала в кому.
За словами очевидців, дитина спокійно переходила дорогу, коли мопед, яким керував 15-річний місцевий житель, наїхав на неї на великій швидкості, пише місцеве видання "Бессарабія INFORM".
В результаті аварії дівчинка впала і сильно вдарилася головою. Медики оцінюють її стан як критичний: дівчинка впала в кому. Крім того, у дитини зламана нога і діагностовані інші травми. Її госпіталізували в обласну лікарню.
У ЗМІ повідомляють, що водій мопеда не намагався сховатися після аварії. Також відомо, що його мати є співробітником Кілійського відділення поліції, тому для об'єктивного розслідування ДТП в місто направили правоохоронців з обласного управління.
Раніше ми розповідали, що у Світловодську Кіровоградської області випустили з-під варти під заставу в 340 тисяч гривень 28-річну Тетяну Вишневську, яка 1 вересня влаштувала смертельну аварію. Тоді в результаті ДТП загинула мати трьох дітей Марія Хівренко.
Також повідомлялося, що на Херсонщині під колесами мікроавтобуса загинули мати з 9-річною донькою. 33-річний водій вантажного мікроавтобуса "Рено Трафік" наїхав на жінку і дівчинку, які вибігли на проїжджу частину в недозволеному місці.