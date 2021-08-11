70% українців не вважають себе "одним народом" з росіянами - нове опитування

70% українців не вважають себе "одним народом" з росіянами-опитування / УНІАН

70% українців не згодні з тезою російського керівника Володимира Путіна про те, що росіяни та українці є одним народом. 12,5% опитаних підтримують її. Такі результати опитування соціологів з Центру Разумкова.

"З висловленою в цій статті тезою, що ніякої історичної основи для уявлень про окремий український народ від російського не було і не могло бути, а виділення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики, згодні 12,5% громадян України, не згодні 70% (17% не визначилися)", - повідомляють в Центрі Разумкова.

Незгоду з тезою про "один народ" висловили більшість жителів усіх регіонів України: на Сході не згодні з нею 52%, а згодні 22%, на півдні - не згодні 59%, зате 19% погоджуються. У Центрі не погодилися 74% опитаних, а підтримали 12%, на заході відповідно 90% і 0,4%.

В опитуванні взяли участь понад 2 тисячі респондентів у всіх регіонах України ‒ крім анексованого Криму і тимчасово окупованих районів Донбасу.

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Нагадаємо, раніше, наприкінці липня нинішнього року в мережі з'явилися дані нового опитування, яке провели співробітники соціологічної групи "Рейтинг".

55% опитаних українців не погодилися з викладеною у статті президента РФ Володимира Путіна заявою про те, що "росіяни і українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору", 41% з цим твердженням згодні.