8 березня та 1 травня не скасують: у Мінкульті пояснили нюанси нового проєкту закону

Українці зможуть святкувати 8 березня без додаткового вихідного / 1zoom.ru

Мінкульт збирає думки українців про новий проєкт закону "Про свята, пам'ятні дати і скорботні дні", У перші ж дні після публікації виникло масове нерозуміння. Українці сприйняли деякі нововведення, як пропозицію прибрати 8 березня і 1 травня з календаря вихідних.

У відомстві пояснили, що мова виключно про скасування додаткових вихідних днів, які з'являються при попаданні свята на суботу або неділю. Отже, якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем.

"Спираючись на загальноєвропейську традицію, МКІП пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю", – мовиться у повідомленні.

Зокрема мова стосується й святкування Дня праці та Міжнародного жіночного дня. Втім, перенесення вихідного можуть залишити у п'ятьох випадках: для Нового року, Різдва Христового (за старим та новим календарем, тобто 25 грудня та 7 січня), Великодня та Дня Святої Трійці.

читайте такожВихідні у жовтні 2021: як відпочиватимуть українці та чи буде додатковий вихідний

Як вже повідомляв Главред, Міністерство культури та інформаційної політики України запропонувало до громадського обговорення проєкт закону, згідно з яким пропонується скасувати перенесення деяких вихідних, якщо державне свято збігається з вихідним днем. Документ розробив Український інститут національної пам'яті.

Проте Кабінет міністрів вже затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році, згідно з яким українців порадують двома довгими вихідними.