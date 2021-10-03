"90% українців помре через забиті реанімації": інфекціоніст розповів, чому не можна знімати маски

Інфекціоніст розповів, чому не можна знімати маски / Фото Reuters

Якщо запитати в населення, як діяти під час епідемії, то більшість скаже, що треба маски зняти, обмеження скасувати тощо. Та якщо ми так вчинимо, у нас буде одна хвиля епідемії, під час якої помре величезна кількість українців, заявил інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

"При цьому 90% помре не через те, що їх не можна було врятувати, а через те, що не вистачило ліжок у реанімаціях та лікарської опіки. Далі буде спад, а через 8-10 місяців знову почнеться така сама хвиля захворюваності, під час якої люди будуть знову хворіти і помирати. І це триватиме безкінечно", - розповів Арістов під час чату на Главреді.

Він наголосив, шо у світі є країни та міста, де саме так влада повелася в період пандемії.

"Наприклад, місто Манаус у Бразилії, де відмовилися від керування епідситуацією, і у них ці хвилі повторюються кожні десять місяців. Там шалена смертність. 67-98% населення перехворіло на ковід ще у період першої хвилі, і друга хвиля була теж надзвичайно високою, в якій 30-50% – можливі реінфекції. І так триватиме надалі, бо імунітет напрацьовується, але він не абсолютний і не безкінечний", - пояснив Арістов.

За його словами, все одно потрібно просувати вакцинацію.

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"Просто для порівняння: якщо повний курс вакцинації коштує, умовно кажучи, 1 тисячу гривень, то госпітальне лікування обходиться 52-201 тисячу гривень. І це не якісь абстрактні гроші уряду, а наші гроші з податків. Якщо ми будемо так ставитеся до епідемічної ситуації, у нас не вистачить коштів на інші урядові інституції та ініціативи. Так, урядування у нас недоказове, робиться багато нерозумних речей. Однак все одно епідемія – це "чорна діра", в яку може вилетіти будь-який бюджет. Тому ситуацією потрібно керувати", - підсумував інфекціоніст.

читайте такожІнфекціоніст розповів, чому коронавірус міг "втекти" з лабораторії в КитаїІнфекціоніст Вадим Арістов назвав основні протипоказання до вакцинації від коронавірусу. "Єдине протипоказання − це анафілактичний шок або істотні порушення імунітету після першої дози вакцини", − сказав він. Ще одним варіантом Арістов називає різні алергічні реакції на конкретні компоненти, але під це підпадають "одиниці на мільйони людей".