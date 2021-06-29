95% ураження легень та інсульт: на Івано-Франківщині чоловік дивом вижив після COVID-19

На Івано-Франківщині чоловік дивом вижив після COVID-19 / скріншот з відео

В Івано-Франківській області 62-річний Володимир Литвиняк дивом вижив, після того як захворів на коронавірус COVID-19. Про це повідомляє портал Раї.

Як кажуть лікарі, у чоловіка було 95% ураження легень, він 48 днів провів у реанімації, 37 з них на апараті штучної вентиляції легень. З ним вже кілька разів прощалася дочка Наталя. Але незважаючи на те, що медики давали лише 1% на його виживання, Володимиру все ж вдалося перемогти недугу.

"Він поступив до нас у вкрай важкому стані, самостійно він дихати не міг, був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. На ньому перебував 37 днів. Самостійного ефективного дихання не було", - розповів лікар анестезіолог-реаніматолог Юрій Манівчук.

Потім COVID-19 дав ускладнення на організм. У Володимира прямо в палаті реанімації стався інсульт. Зараз він заново вчиться ходити і говорити.

"Стан хворого в динаміці з поліпшенням, він вже не киснезалежний, вдома періодично знаходиться на оксигенотерапії, але сатурацію має. Йому чекає довгий реабілітаційний період", - підсумував Манівчук.

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