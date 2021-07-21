"А що сталося?": у Києві водолази шукали потопельницю, але вона їх знайшла першою

Пошуки тривали 2 години / Telegram

Курйозний випадок стався в Київському в парку Партизанської слави в середу, 21 липня. Представники муніципальної варти знайшли жіночі речі на березі і припустили, що їх власниця потонула в місцевій водоймі. У зв'язку з цим, вони почали пошуки.

Однак, як повідомляє Муніципальна варта Києва, через дві години безрезультатних пошуків за участю ДСНС і поліцейських, жінка знайшла їх сама. Вона просто підійшла до рятувальників і запитала, що сталося і кого взагалі вони шукають у воді.

Передбачувана жертва виявилася живою і неушкодженою. Однак досі неясно, де вона була стільки часу і чому залишила без нагляду особисті речі.

Нагадаємо, цього року в Україні антирейтнг потопельників. Тільки за минулу добу в країні потонули 20 громадян, двоє з яких діти.

Довідка

Утоплення відбувається з різних причин. Часто люди тонуть, нехтуючи елементарними запобіжними заходами. Як пише Вікіпедія, при утопленні велику роль відіграє фактор страху.

Так, часто не вміють плавати, випадково опинилися у воді на великій глибині починають хаотично гребти руками і ногами з криком "Врятуйте, я тону!". Тим самим вони випускають повітря з легких і неминуче занурюються у воду.

Людина, що потрапила під воду, затримує дихання і активно бореться за життя. Потім починається заковтування води; вважається, що це зменшує бажання зробити вдих. Смертельним вважається потрапляння в легені більше 22 мл води на кг маси тіла.