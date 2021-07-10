Пекельна спека: до Києва не пускають вантажівки

В'їзд вантажівкам заборонено до вечора / УНИАН

У суботу, 10 липня в Києві обмежено рух вантажівок. Через сильну спеку з 12: 00 до 20: 00 (орієнтовно) фури не зможуть потрапити до столиці.

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва, мова йде про великогабаритні вантажівки, вагою понад 24 тонни і навантаженням на одну вісь більше семи тонн.

Відзначається, що обмеження введені на всіх в'їздах в місто. Достеменно про те, коли машини впускатимуть, поки невідомо, орієнтовно, це буде після спаду спеки, о 20:00.

На даний момент в Києві зафісована рекордна температура - понад +33 градусів. Вночі очікується до +20.

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До кінця місяця температура триматиметься на рівні + 30 + 32 вище нуля.

Дощі з кількістю опадів від 1 до 6 мм там прогнозуються 17, 19 і 30 липня.

А на ці вихідні і через два тижні після них - дощі з бурями і опадами на рівні 8-12 мм.

У Київському регіоні на вихідних теж можливі дощ з бурею, які трохи зіб'ють температуру.

Погода влітку-2021

В середині літа можна чекати досить жарких днів в найтеплішому місяці - липні. Прогнозуються так звані "тропічні ночі", коли температура залишається на рівні 20 градусів вночі.