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"Пекельний колгосп та повний несмак": ексведучий Орла і Решки розніс відпочинок в Одесі

30 липня 2021, 16:15

Ян Гордієнко розкритикував місцеву владу за небажання вкладати гроші в розвиток міста.

Ян Гордієнко
Блогер зазначив, що в місто могло б стати другою Барселоною / instagram.com/yan_gordienko

Відомий український блогер-мандрівник і колишній ведучий телепередачі "Орел і Решка" Ян Гордієнко поділився враженнями після відвідин Одеси. Хлопцеві стан міста, м'яко кажучи, не сподобався і він різко висловився про нього в соцмережах.

Він вказав на жахливі дороги і сервіс, захмарні ціни і взагалі "повний несмак". На думку блогера, якби гроші не йшли повз, то в Одеси були б всі шанси стати схожою на Барселону, розповів він у своєму Instagram.

"У цей приїзд відчуття від міста жахливі. Про божевільні ціни і повна відсутність сервісу у зв'язку з нескінченним потоком людей я думаю все в курсі. Але ось Муніципальний розвиток міста залишився десь у двохтисячних. Жахливі дороги як для авто, так і пішоходів. Про самокати я взагалі мовчу, їздити тут взагалі неможливо", – написав блогер.

При цьому він додав, що в місті відсутні пандуси для людей з інвалідністю, а за станом дерев ніхто не стежить. Мандрівник також вказав на повну відсутність загального дизайну, де "всі ліплять свої кіоски і тонну реклами де завгодно".

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Як раніше повідомляв Главред, блогерка з ніком tania_nosevuch, у якої понад 200 тисяч підписників в Instagram, у вкрай іронічній або навіть, скоріше знущальній формі, вирішила записати пару відеороликів про морський відпочинок в Одесі.

Нагадаємо, що Одеська область приваблює туристів морськими курортами. Щорічно сюди їдуть туристи не тільки з України.

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