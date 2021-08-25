Адвокат покійного мера Кривого Рогу заявив, що перед смертю Павлова над його будинком літали дрони

Про це правозахиснику розповіла дружина покійного міського голови.
Стали відомі нові деталі у справі смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого раніше знайшли мертвим у заміському будинку з вогнепальним пораненням.
Як повідомляє Перший міський з посиланням на адвоката сім'ї загиблого Дмитра Манелюка, за кілька тижнів до трагедії над будинком Павлова літали дрони.
"Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їхнім будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся чомусь підходити до вікон будинку. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити на вулицю і навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив робити це на першому", - повідав Манелюк.
Крім цього, Манелюк розповів, що дружина покійного Павлова Олена помітила занепокоєння з боку чоловіка і заявила, що в останній тиждень він побоювався повертатися додому.
Що відомо про смерть Павлова:
- 15 серпня у селі Вільне неподалік Кривого Рогу було знайдено тіло мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його виявили на веранді будинку. Поруч була рушниця-зареєстрований на покійного мисливський карабін калібру 7,62 мм.
- У поліції порушити кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
- Слідство розглядає три версії смерті політика: самогубство, вбивство, необережне поводження зі зброєю.
- У Мережі опублікували відео, на якому зафіксовано момент самогубства мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На кадрах видно, як Павлов сидить, а потім стріляє собі в груди і валиться на підлогу.