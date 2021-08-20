Афганістан під владою Талібану: Україна через опір не може забрати своїх громадян додому

Є сили, які не зацікавлені у тому, щоб Україна провела евакуацію своїх громадян - Кулеба / Фото Reuters

Офіційному Києву наразі не вдається запустити процес повернення додому громадян України з Афганістану. Причиною тому є складна ситуація в аеропорту Кабулу - український літак не може там приземлитися. Є сторони, які не зацікавлені у тому, щоб евакуація відбулася, проте МЗС продовжує вирішувати це питання. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У інтерв'ю Радіо Свобода у п'ятницю, 20 серпня, він розповів про те, що рейс вже декілька разів переносили через складну ситуацію у Кабулі. Українські дипломати повідомлять додаткову інформацію після того, як вдасться вирішити всі питання.

читайте такожСотні афганських біженців прорвалися на американський вантажний літак: їх евакуювали з Кабула"Якщо чесно ,то (рейс) вже декілька разів переносили. Я не буду коментувати, де і який літак наразі знаходиться, з міркувань безпеки. Тому що ситуація у Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені у тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію. У мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і залишить афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - зазначив Кулеба.

Також він підкреслив, що незважаючи на низку складнощів, з якими стикаються українські дипломати у цій ситуації, пріоритетом Києва залишається евакуація громадян України з Афганістану.

Нагадаємо, 18 серпня в МЗС заявили, що Київ відправив літак Міністерства оборони до Кабулу з метою евакуації понад 150 українців, членів їх сімей, а також іноземних громадян. Як заявили в дипломатичному відомстві, головним завданням є отримання дозволу на зліт і безпечний виліт з Афганістану.

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Ситуація у Афганістані

США після 20-річного перебування у Афганістані вирішили вивести свої війська з країни. Військовий контингент Америки повністю залишить країну до 31 серпня.

Талібан на тлі рішення Вашингтона стрімко взяв під контроль Кабул і захопив владу у Афганістані. Президент країни Ашраф Гані змушений був рятуватися втечею з країни.

Представник Талібану Мухаммед Найїм оголосив про те, що багаторічний військовий конфлікт у Афганістані закінчено.

Помічник президента США Джейк Салліван заявив, що Байден зробив правильний вибір, вирішивши вивести війська з Афганістану. За його словами, в країні не вдалося створити сильну армію, яка могла б протистояти викликам.

Колишній керівник ЦРУ Девід Петреус сказав, що виведення США військ з Афганістану стане небезпечним викликом не тільки для Вашингтона, але і для американських союзників. Відтепер Америці загрожуватиме і Талібан.