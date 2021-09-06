Агент ФСБ у Києві: в Bellingcat знайшли несподіваний слід у справі про вбивство Шишова

Існують паралелі з ще однією смертю в Білорусі, каже Христо Грозєв.
Деталі розслідування вбивства глави Білоруського дому в Україні Віталія Шишова розкрив засновник ресурсу Bellingcat Христо Грозев.
За його словами, є деякі деталі між пересуваннями Віталія Шишова і агента ФСБ, повідомляє Euroradio.
Журналіст-розслідувач також звернув увагу на те, що існують паралелі зі ще однією смертю в Білорусі.
"Є паралелі між пересуваннями Шишова і агента ФСБ, який працював в Україні. Але цього мало, щоб висунути звинувачення", - додав Грозєв.
Хто такий Віталій Шишов і що про нього відомо:
- Віталій Шишов був змушений переїхати в Україну восени 2020 року-після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.
- Він стояв біля витоків створення білоруського дому в Україні і був головою цієї організації.
- В Україні Шишов допомагав білорусам, вимушеним тікати від режиму Лукашенка, проводив акції проти режиму Лукашенка, просував законопроекти, що допомагають його співвітчизникам, формував діаспору в Україні.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві знайшли повішеним главу білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в Києві.
Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія вилучені з місця події.
Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.