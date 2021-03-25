"Агент НАБУ" оцінив підозри СБУ у створенні ПВК разом з Семенченком

"агент НАБУ" Євген Шевченко / Ukranews

Євген Шевченко (відомий громадськості як "агент НАБУ"), якому СБУ оголосило підозру у створенні незаконного збройного формування разом з екснардепом Семеном Семенченком, категорично відкинув всі звинувачення на свою адресу в коментарі порталу Країна.

Шевченко стверджує, що не має ні до створення, ні до роботи приватної військової компанії ніякого відношення.

"Це окрема компанія Семена Семенченка, до якої я не маю ніякого відношення: ні до створення, ні до функціонування. Це може підтвердити будь-який співробітник цієї компанії. Я був на цій базі єдиний раз в листопаді 2018 року, тоді як раз летів до Афганістану, якщо не помиляюся, мені потрібно було поговорити з Семеном. Я поспішав в аеропорт, під'їхав на п'ять хвилин, переговорив з Семенченко і поїхав. Ми тоді планували організувати охоронну компанію для роботи за контрактами з департаментом США в Сирії і в Афганістані з охорони об'єктів, навчали людей", ‒ сказав він.

Шевченко каже, що йому не вдалося отримати закордонний контракт на послуги ПВК і він не брав жодної участі в даному проєкті.

"А Семен, наскільки я розумію зараз, цих людей, яких він навчав, які пройшли курс навчання в польській Академії охоронних структур, отримали міжнародні сертифікати - створив охоронну компанію в Україні, і займався її розвитком, діяльністю, але я до цього ніяких справ не мав. Це легко перевірити", - сказав він.

Також Шевченко спростував висунуті йому СБУ підозри в незаконній торгівлі зброєю та отриманні вантажів з ним з ОРДЛО. "Агент НАБУ" переконаний, що кримінальна справа проти нього з'явилася завдяки тиску на правоохоронців з боку керівника офісу президента Андрія Єрмака.

"Все почалося пів року тому, коли я звинуватив Єрмака в держзраді зі зриву спецоперації по ПВК Вагнера. Мій знайомий був одним з керівників цієї операції і брав керівну участь. Я дізнався про те, що була держзрада, що вони планували таку операцію. Я написав про це на Фейсбуці. Ось і вся моя участь", — розповів Шевченко.

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