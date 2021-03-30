"Агент НАБУ" у справі Семенченко опинився на волі

За рішенням суду, щоб вийти на свободу, Шевченко повинен був внести заставу в 5 млн грн.
Інформатор НАБУ Євгенія Шевченко, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії на чолі з екскомандиром батальйону, колишнім нардепом Семеном Семенченко, вийшов із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.
Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела, вранці, 30 березня, за Шевченка внесли заставу.
"Шевченка зобов'язали носити електронний браслет, і обмежили в переміщенні по Києву. Фактично заставу внесла дружина Шевченка, зібрати 300 тисяч грн допомогли друзі", - йдеться в повідомленні.
За даними джерел, у Служби безпеки України немає претензій до Шевченка по темі ПВК ексдепутата Семена Семенченка, основна частина звинувачення стосується контрабанди російських озброєнь і запчастин в Україну.
Пізніше сам Шевченко розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook.
"Друзі, я дома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від щирого серця хочу подякувати тим своїм друзям, які не відвернулися в лихоліття, і всіх тих небайдужих людей, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Завтра вранці у мене апеляція - прокурори вимагатимуть скасування застави і утримання мене під вартою в СІЗО ", - зазначив він.
Зазначимо, Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченку.
Згідно з рішенням суду, він повинен перебувати в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
Як раніше повідомляв Главред:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.