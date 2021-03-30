"Агент НАБУ" у справі Семенченко опинився на волі

Євген Шевченко вийшов на свободу / Facebook

Інформатор НАБУ Євгенія Шевченко, якого підозрюють у створенні приватної військової компанії на чолі з екскомандиром батальйону, колишнім нардепом Семеном Семенченко, вийшов із СІЗО під заставу в 5 мільйонів гривень.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела, вранці, 30 березня, за Шевченка внесли заставу.

"Шевченка зобов'язали носити електронний браслет, і обмежили в переміщенні по Києву. Фактично заставу внесла дружина Шевченка, зібрати 300 тисяч грн допомогли друзі", - йдеться в повідомленні.

За даними джерел, у Служби безпеки України немає претензій до Шевченка по темі ПВК ексдепутата Семена Семенченка, основна частина звинувачення стосується контрабанди російських озброєнь і запчастин в Україну.

Пізніше сам Шевченко розповів подробиці на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, я дома! Поруч зі своєю дружиною і своїм сином - це найголовніше, що є в моєму житті. І я від щирого серця хочу подякувати тим своїм друзям, які не відвернулися в лихоліття, і всіх тих небайдужих людей, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави в розмірі 5 мільйонів гривень. Завтра вранці у мене апеляція - прокурори вимагатимуть скасування застави і утримання мене під вартою в СІЗО ", - зазначив він.

Зазначимо, Печерський районний суд Києва 26 лютого обрав запобіжний захід Євгену Шевченку.

Згідно з рішенням суду, він повинен перебувати в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.

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