Аграрії б'ють на сполох: українці цього року можуть залишитися без солодких кавунів

Урожай кавунів здався під загрозою / 1zoom.ru

У нинішньому році вітчизняні кавуни на ринках якщо й з'являться, то набагато пізніше звичайного - аграрії вже двічі пересівали баштан, зараз є ризик, що заново висаджувати насіння доведеться втретє, пишуть Вести.

Несприятливі погодні умови в червні 2021 року призвели до того, що врожаїв польових кавунів в Україні аграрії можуть так і не дочекатися. Баштанні, вирощені під плівкою і з застосуванням хімічних добрив, на ринку є вже зараз, але смак у них невиразний, та й ціна у них "кусається".

Оптовики просять за один кілограм кавунів не менше 20 гривень.

Що стосується цукрових польових кавунів, то через тривалі холоди сезон їхнього дозрівання змістився. Шкоди баштанництву принесли також проливні дощі. Посадки довелося пересівати заново, оскільки вони були знищені опадами.

"Тільки висадили кавуни, а тут холоди і зливи. Всі поля плавають - у низинах цілі озера стоять. Перша посадка загинула, довелося її пересівати. Вдруге сходи з'явилися, і дощі, які випадали з небаченою для наших країв частотою, зволожили землю так, що на баштан і не пройдеш. А тим часом якраз час заводити туди культиватор, тому що трава між рядами піднялася густо", - розповів про ситуацію в баштанництві голова територіальної громади в селі Виноградово (Закарпатська область) Сергій Шматенко.

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Якщо баштан доведеться пересівати втретє, то дозрівання кавунів треба буде чекати аж до кінця вересня.

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Раніше Главред повідомляв про те, що з приходом весняно-літнього періоду приходить і пора сезонних фруктів, однак не всім вони підуть на користь. Дієтолог Інна Кононенко розповіла, що людям, схильним до алергії, краще обмежити їх вживання.

За словами лікаря, алергія на сезонні фрукти, як правило, виникає не сама по собі. Спочатку проявляється реакція на цвітіння рослин і трав, а вже після цього розвивається перехресна алергія на фрукти. Якщо у людини якісь алергічні прояви цвітіння берези, вільхи, ліщини, то рекомендується виключити з раціону всі кісточкові фрукти — яблука, персики, абрикоси, груші, а також всі ті, які відносяться до сімейства Рожевих — полуницю, малину, вишню.