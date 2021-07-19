Агресивний та небезпечний: під Кривим Рогом хлопець убив медбрата психлікарні та втік

21-річний Іван Євсейчев убив медбрата і втік з психлікарні/ t.me/ermolinskiy_news

Поліція продовжує розшукувати 21-річного пацієнта обласної психоневрологічної лікарні в селі Гейківка під Кривим Рогом. Хлопець, якого звуть Іван, вбив 54-річного медбрата і втік з установи.

Він може бути десь на шляху в Кривий Ріг або Миколаїв. Чоловік агресивний, тому краще уникати особистого контакту з ним, повідомив журналіст Олег Єрмолинський у своєму Telegram-каналі.

За даними поліції, повідомлення про вбивство надійшло близько сьомої години ранку в неділю, 18 липня. Зловмисник наніс медбрату смертельних ударів по голові, після чого зник з місця злочину. За фактом порушено кримінальне провадження за ч .1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

На сторінці Криворізького районного управління поліції жодних даних про підозрюваного не повідомили, але журналістам вдалося з'ясувати деякі подробиці з життя 21-річного пацієнта лікарні.

У вбивстві підозрюється Іван Ігорович Євсейчев. Він був засуджений за викрадення транспортних засобів. Хлопець визнав провину в трьох епізодах.

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Як повідомив журналіст Олег Єрмолинський, з 2012 року втікач не звертався за допомогою до психіатра, на момент здійснення викрадень був здоровий та міг усвідомлювати свої дії, а також контролювати їх.

"У серпні 2016 року експертиза встановила, що хлопець здоровий, а суд, враховуючи юний вік, засудив його до умовного покарання, тобто не пов'язаного з позбавленням волі. З невідомих причин, молодий чоловік кілька разів не з'явився в центр пробації для планової позначки. Тому до суду відправляли клопотання з проханням взяти під варту безвідповідального хлопця. Але за "дивним" збігом обставин, втікач знову опинився в психлікарні. Що з великою часткою ймовірності допомогло йому не потрапити до в'язниці. Хто взяв на себе відповідальність за розміщення "здорової" людини в психлікарні?", - написав Єрмолинський.

t.me/ermolinskiy_news

Як повідомляв Главред, 6 липня в Києві з-під варти втік 35-річний чоловік, який підозрюється у зґвалтуванні дитини до 14 років.

Пізніше з'ясувалося, що Євген Замятін упродовж доби ховався у димоході від поліції, яка його розшукувала. Правоохоронцям вдалося знайти підозрюваного і затримати.