"Ахметов заплакав би": у Мережі показали, як виглядає Донбас-Арена після 7 років "руського міра"

Територія навколо стадіону заросла травою / скріншот

Мешканка окупованого Донецька опублікувала в соцмережі TikTok відео, на кадрах якого видно, як виглядає зараз територія навколо стадіону Донбас-Арена.

Раніше там були доглянуті газони, а тепер все заросло травою. Сам стадіон запорошений і брудний. Схоже, за ним ніхто не доглядає. Анастасія Карандєєва зазначила, що"нікому нічого не треба".

"Заросла Донбас-Арена... Друзі, це просто жах. Бачив би це Рінат Леонідович [Ахметов] - заплакав би. Трава - як в полях покинутих. Загалом, сумно все. А раніше тут була лише газонна трава - пострижена, було все красиво, доглянуто", - розповіла дівчина.

Зазначимо, Донбас-Арена - футбольний стадіон у нині тимчасово окупованому Донецьку. Був побудований в 2009 році, розрахований на понад 52 тисячі глядачів. Формально є домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар", але з 2014 року після окупації міста проросійськими бойовиками і російськими військовими матчі на стадіоні не проводяться.

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Споруда стадіону з благоустроєм прилеглих територій обійшлася в 400 млн доларів. Він був побудований з ініціативи та з безпосередньою підтримкою бізнесмена Ріната Ахметова.