Академік пояснив, коли буде необхідна третя доза вакцини проти COVID-19

Третє щеплення від коронавірусу може бути корисним : учений назвав умову / УНІАН

Український вчений-біохімік, професор і доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що третя доза вакцини від коронавірусу може знадобитися в тому випадку, якщо в світі з'являться нові мутовані варіанти COVID-19.

За його словами, для ефективної боротьби з коронавірусом хоча б 80% населення планети має бути імунізовано двома дозами вакцини. Бустерна доза виглядає нераціонально на тлі того, що багато людей не отримали навіть по одному щепленню, сказав Комісаренко в інтерв'ю виданню Апостроф.

"Якщо залишатимуться країни з низьким рівнем вакцинації, то вони стануть джерелом поширення вірусу серед інших держав. У нас зараз приблизно 8 млрд людей, і бажано було б вакцинувати хоча б 80-85%", - пояснив академік Національної академії наук і директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН.

З іншого боку, підкреслив Комісаренко, третє щеплення може дати користь. Зокрема, тим людям, у яких розвинулась слабка імунна відповідь після отримання перших двох доз. Силу імунної відповіді на COVID-19 найпростіше перевірити за допомогою тесту на рівень антитіл, проте він не обов'язково дорівнюватиме силі імунної відповіді.

"Тому що носіями імунної пам'яті є не антитіла, а лімфоцити. Є В-лімфоцити, які відповідають за гуморальний імунітет, і Т-лімфоцити – за клітинний. Перевірити це досить складно, такі дослідження проводяться тільки в спеціалізованих науково-дослідних лабораторіях", - розповів Комісаренко.

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Він підкреслив, що необхідність введення третин дози вакцини проти коронавірусу виникне з появою штамів COVID-19, які істотно відрізнятимуться від попередників. За його словами, якщо нові та небезпечні варіанти почнуть циркулювати, то знадобиться і переробка вакцини, і повторна вакцинація препаратом, який буде спрямований проти нових штамів.

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