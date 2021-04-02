Акція під ОП: суд прийняв рішення щодо "буйного" захисника Стерненка

Олексію Білковському обрали запобіжний захід / hromadske.ua

У Києві Печерський райсуд обрав запобіжний захід ще одному учаснику акції під Офісом президента України Володимира Зеленського на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка – Олексію Білковському.

Суд вирішив, що Білковський має перебувати під цілодобовим домашнім арештом, повідомляє hromadske.ua.

Слідчі з'ясували, що на акцію затриманий приніс аерозольний балон з невідомою речовиною, написав образи на фасаді ОП, кидав предмети у бік будівлі й підпалив двері.

Підозрюваний підтвердив, що брав участь в акції, проте стверджував, що не підпалював двері й нічого не писав на фасаді. Його адвокати хочуть оскаржити рішення суду.

Прокурор просив, щоб суд відправив Білковського під цілодобовий домашній арешт, оскільки він може знищити речові докази, тиснути на свідків чи сховатися.

Білковський є сьомим підозрюваним у хуліганстві під час акції біля ОПУ. Раніше суд обрав запобіжний захід ще низці затриманих. Деяких учасникам акції оголосили про підозру у хуліганстві та умисному знищенні майна.

За хуліганство із застосуванням зброї – це ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу, загрожує до семи років позбавлення волі, а за умисне знищення майна – ч. 2 ст. 194 КК – штраф, виправні роботи на термін до двох років чи до трьох років обмеження/позбавлення волі.

Акція під ОПУ в Києві – що потрібно знати

На вул. Банковій 20 березня прихильники Сергія Стерненка вимагали справедливості стосовно нього й влаштували заворушення – розбили вікна, закидали будівлю фаєрами й зробили написи на фасаді.

За попередніми підрахунками, для відновлення зовнішнього вигляду будівлі було необхідно близько 2 млн гривень.