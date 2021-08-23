"Активно обговорювала і коментувала": Зеленський підколов РФ, покликавши на Кримську платформу

Окупація Криму була історичною і трагічною помилкою РФ, впевнений глава держави.
Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримській платформі для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної та трагічної помилки.
"РФ не брала участі в нашому саміті, але так активно обговорювала, коментувала і реагувала. Одним словом, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи. І якщо цей майданчик настільки цікавить його, то ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму і виправлення її історичної та трагічної помилки", - заявив він під час саміту Кримської платформи в Києві.
Він пообіцяв, що в декларації саміту, що засуджує окупацію Криму, "завжди буде рядок для підпису представника РФ".
"Думаю, що швидше за все цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", - підкреслив він.
Що таке Кримська платформа
Міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України. Кримська платформа об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.
Пріоритетними напрямками роботи Кримської платформи є:
- консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму;
- ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу;
- захист прав людини та міжнародного гуманітарного права;
- забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації;
- подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
Незаконна анексія Криму
У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
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