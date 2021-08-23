"Активно обговорювала і коментувала": Зеленський підколов РФ, покликавши на Кримську платформу

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський запросив Росію приєднатися до Кримській платформі для спільного вироблення шляхів деокупації Криму та виправлення її історичної та трагічної помилки.

"РФ не брала участі в нашому саміті, але так активно обговорювала, коментувала і реагувала. Одним словом, була настільки активною, що склалося враження, ніби вона повноцінний учасник Кримської платформи. І якщо цей майданчик настільки цікавить його, то ми запрошуємо Російську Федерацію приєднатися до Кримської платформи для спільного вироблення шляхів деокупації Криму і виправлення її історичної та трагічної помилки", - заявив він під час саміту Кримської платформи в Києві.

Він пообіцяв, що в декларації саміту, що засуджує окупацію Криму, "завжди буде рядок для підпису представника РФ".

"Думаю, що швидше за все цей підпис буде останнім на останньому саміті Кримської платформи в Ялті", - підкреслив він.

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Що таке Кримська платформа

Міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України. Кримська платформа об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

Пріоритетними напрямками роботи Кримської платформи є:

консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму;

ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу;

захист прав людини та міжнародного гуманітарного права;

забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації;

подолання екологічних та економічних наслідків окупації.