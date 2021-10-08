Алкоголь в крові та сварка з подругою-нардепом: спливли нові деталі смерті Полякова

Антон Поляков / УНІАН

Глава ГУ Нацполіції в Києві Іван Виговський розповів, що напередодні смерті нардеп Антон Поляков посварився зі своєю співмешканкою.

"Зрозумійте, я не все можу говорити, щоб потім не було питань. Ми не розуміємо і не можемо на 100% точно сказати, що це була природна смерть або отруєння невідомою особою. Але зараз ми, скажімо так, більше схиляємося до того, що це була природна смерть", - заявив він в ході брифінгу.

На уточнююче запитання, чи була співмешканкою Полякова нардеп Ганна Скороход, Виговський відповів ствердно. Також він поінформував, що її не допитували, оскільки вона погано себе почуває.

За інформацією правоохоронців, в крові померлого було близько одного проміле алкоголю, а його знайомий (Руслан Джамбулатов), був тверезий.

"Думаю, через тиждень ми будемо розуміти щось вже конкретно", - зазначив Виговський.

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За словами таксиста, він вже не перший раз віз людину з нічного закладу, якій було погано. Також, за інформацією поліції, нардепа стало нудити протягом тієї хвилини, коли таксиста зупинили патрульні.

Виговський підкреслив, що тілесних ушкоджень на тілі померлого не було.

"Експерт розтин зробив, є у нього на шиї... експерт відразу на місці сказав, що коли його з машини діставали, що там ланцюжок, але це просто почервоніння, ніяких серйозних пошкоджень. Взагалі на ньому тілесних ушкоджень не було", - повідомив він.

Також встановлюються всі можливі проблеми зі здоров'ям померлого, додав Виговський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному з кабінетів у комітетах Верховної Ради знепритомніла Ганна Скороход. Народну обраницю забрала швидка допомога.

Виявилося, що Поляков останнім часом жив разом зі Скороходом, але вона від нього пішла. Нардеп важко переживав розрив, для нього це було трагедією.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".