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Алкоголю у 16 разів більше норми: спливли нові деталі ДТП у Вінниці, в якій ледь вижила дитина

25 травня 2021, 15:34
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Винуватиця аварії у Вінниці перебуває у слідчому ізоляторі, а потерпілий – у лікарні.

У поліції повідомили, що жінка, яка збила хлопчика у Вінниці, була дуже п'яна
Жінка, яка збила дитину у Вінниці, була дуже п'яна, повідомили в поліції / vn.npu.gov.ua

Жінка за кермом авто збила хлопчика, перебуваючи у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння – рівень алкоголю в крові у 16 разів перевищував норму (норма становить 0,2 проміле).

ДТП у Вінниці влаштувала 43-річна жінка, вона затримана й до обрання запобіжного заходу знаходиться у слідчому ізоляторі тимчасового утримання, повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області.

Потерпілий станом на 13:25 вівторка, 25 травня, продовжував знаходитися у лікарні.

Нагадаємо, у Вінниці на вул. Івана Богуна жінка за кермом машини 24 травня близько 10:00 не впоралася з керуванням, виїхала на тротуар, врізалася у паркан та наїхала на 13-річного Андрія Тарасюка.

Потерпілий, зокрема, отримав проникну черепно-мозкову травму з пошкодженням кори головного мозку, у нього є переломи ніг та рук. Хлопчик потрапив до реанімації та був у комі, йому зробили операцію.

За фактом аварії в обласному центрі розпочато провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Порушниці оголосили про підозру у вчиненні злочину.

Нагадаємо, в Україні за порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації авто особами, які сідають за кермо п'яними, загрожує до восьми років позбавлення волі.

новини Вінниці
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