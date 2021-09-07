Американська система ПРО Україні не потрібна, працюємо над своєю - Кулеба

Україна працює над створенням власної системи ПРО / twitter.com/shaphagha

Україна розробляє власну систему протиракетної оборони. У зв'язку з цим влада веде переговори з іншими державами про доступ до їхніх технологій ПРО.

"Нам не потрібна американська система ПРО, нам потрібна українська система ПРО, і ця технологія може прийти не обов'язково зі Сполучених Штатів, є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо переговори про доступ до неї", - заявив в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, протиповітряна і протиракетна оборона - "це зараз ключові "дірки", які треба заповнювати".

Міністр додав, що Київ дуже предметно працює над цими проблемами.

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони за типом ізраїльського Залізного купола. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, чи має це сенс для нашої держави та у скільки обійдеться придбання такої протиракетної системи.