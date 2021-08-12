Американський джип для ЗСУ: в Одесі стартує виробництво нових пікапів для армії

KIA Military KM-450 / dumskaya.net

Збройні Сили України отримають нову командно-штабну машину, створену на базі автомобіля підвищеної прохідності KIA KM450.

Авто є корейською ліцензійною версією американського пікапа Kaiser Jeep M715. Державні випробування нової командно-штабної машини К1450-06 пройдуть у ЗСУ до кінця 2021 року, виробництво планується на одеському заводі Телекард-прилад, повідомляє Думська.

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Kaiser Jeep M715 був прийнятий на озброєння армії США в 1965 році і експлуатується донині. Також ці машини випускають за ліцензією для армій Індії, Південної Кореї та Ізраїлю.

Південнокорейську версію випускає компанія KIA, їх використовують в якості вантажівок, тягачів для легких гармат і мінометів, санітарних і штабних машин. В Україні на базі цієї машини корпорація Богдан і НВО Практика розробили бронеавтомобіль Барс-6.

/ dumskaya.net

Як заявив командувач військами зв'язку і кібербезпеки генерал-майор Євген Степаненко, нові машини повинні замінити Р-125 на базі УАЗ-3151, які зараз стоять на озброєнні.

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/ dumskaya.net

Довідка: Телекард-прилад є одним з ключових розробників радіоелектронного та комунікаційного обладнання для потреб українських Збройних сил. У минулому компанія вже передала на озброєння ЗСУ командно-штабну машину К-1450 на базі бронетранспортера БТР-70.

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Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що будівництво першого корпусу українського корвета, яке розпочато в Туреччині, завершиться до кінця 2023 року.

"Наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу Військово-Морських Сил України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений в Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року", - сказав президент.