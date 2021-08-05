Андрій Крищенко залишається керівником поліції Києва

Керівництво і штат столичної поліції працює в робочому режимі, заявили у пресслужбі ГУНП у Київській області.
Голова поліції Києва, заступник керівника Національної поліції України Андрій Крищенко продовжує роботу. Жодних відомостей про його відставку немає. Всі підрозділи столичного поліцейського управління продовжують роботу в штатному режимі. Про це заявила прессекретарка ГУНП в Київській області Юлія Гірдвіліс.
У коментарі виданню Укрінформ вона сказала, що поки що немає підтверджень відомостей, згідно з якими Крищенко написав заяву про відставку. Крищенко, як і раніше, очолює столичний главк, а всі співробітники на чолі з керівництвом працюють в штатом режимі.
"Наразі немає підтвердження цієї інформації. У нас керівник поліції Києва - Андрій Крищенко. Керівництво і штат поліції Києва працюють у звичайному режимі", - зазначила прессекретарка.читайте такожЩо відбуватиметься в МВС при новому міністрі
Крім того, журналістам Букви вона уточнила, що "ніякої відставки " Крищенка немає.
"Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Весь керівний склад поліції Києва, як і всі районні підрозділи, працюють у штатному режимі", - підкреслила Гірдвіліс.
Відставка Андрія Крищенка
У четвер, 5 серпня, в засобах масової інформації з'явилися відомості, згідно з якими глава поліції Києва Андрій Крищенко подав у відставку. Журналісти публікували цю інформацію з посиланням на власні джерела в МВС і оточенні Крищенка.
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