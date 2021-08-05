Крищенко, який боровся за прапор України у Горлівці, залишає пост глави поліції Києва - ЗМІ

Андрій Крищенко йде на пенсію - ЗМІ / УНІАН

Керівник поліції Києва та за сумісництвом заступник голови Національної поліції Андрій Крищенко написав заяву про свій відхід у відставку. Крищенко був призначений на ці посади у грудні 2015 року.

Про це стало відомо виданню Vesti.ua з посиланням на джерело в МВС у четвер, 5 серпня.

Відставку Крищенко підтвердили виданню Сьогодні в оточенні голови київської поліції.

"Генерал Крищенко йде у відставку. Пенсія", - підкреслив інсайдер видання.

Андрій Крищенко

Андрій Крищенко - український офіцер МВС. Його трудова діяльність стартувала у 1992 році з посади міліціонера патрульно-постової служби Калінінського районного відділення поліції.

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Став широко відомим після подій 14 квітня 2014 року у Горлівці, коли прихильники Росії штурмом захопили будівлю міського управління внутрішніх справ. Крищенко був виконуючим обов'язки начальника Горлівської міліції і разом зі своїм заступником Германом Приступою захищав адміністративну будівлю. Вони були нагороджені Орденами мужності.

Крищенко заважав сепаратистам зняти національний прапор України і повісити прапор Росії. Був побитий проросійськими активістами.

З 10 липня 2014 року Крищенко на тимчасовій основі очолював Слов'янську районну державну адміністрацію.

У 2015 році був призначений начальником Головного управління Національної поліції в місті Києва, за сумісництвом – заступником голови Національної поліції України.

Кадрові перестановки в МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який протягом 7 років очолював МВС, 13 липня написав заяву про звільнення.

Верховна Рада 15 липня проголосувала за відставку Авакова. Рішення підтримав 291 парламентарій.

Наступного дня, 16 липня, Рада підтримала кандидатуру голови правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського на посаду нового глави МВС. Призначення схвалив 271 депутат.

4 серпня Кабінет міністрів звільнив заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенко. Новим заступником міністра призначений соратник Монастирського - Богдан Драпятий.