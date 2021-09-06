"Ангел на небі": до будинку, де замучили маленького Андрійка з Черкас, масово приходять люди

Люди вбиті горем / скріншот

У Черкасах траур через смерть маленького Андрійка. Люди почали зносити лампадки, квіти та іграшки до місця, де хлопчик отримав жахливі травми, які стали несумісними з його життям.

Як раніше писав Главред, Андрійка госпіталізували в медзаклад у стані коми з жахливими травмами з будинку нерідних бабусі і дідусі. Це сталося 27 серпня.

Про трагедію заявив екс-депутат обласної ради Олег Петренко. Дитину знайшли у дворі будинку літніх людей поблизу дитячого парку. Травми на його тілі свідчили про тортури. Також у бідного хлопчика були пролежні, які говорили про те, що він кілька днів лежав без свідомості.

Більше 2 тижнів він боровся за життя, але медики не змогли його врятувати.

Тепер, після смерті ні в чому неповинного малюка, на паркані будинку бабусі і дідусі небайдужі городяни клеять плакати і вимагають справедливого розслідування і покарання винних у смерті дитини.

"Маленький Андрій повинен був жити і радіти разом з іншими дітьми", "Ангел тепер на небі, а винні серед нас. Повинен бути справедливий суд", - написано на плакатах.

Нагадаємо, 7-річний Андрійко помер у неділю, 5 вересня, у Черкаській обласній лікарні. Він так і не прийшов до тями після коми. Його бабусі і дідусеві обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Вітчим хлопчика досі стверджує, що він впав з купи цегли.