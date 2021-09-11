Англійська мова в Україні має бути обов’язковою – секретар РНБО

Данилов висловився на рахунок англійської мови в Україні / УНІАН

Англійська мова, як і українська, в Україні має бути обов'язковою. Такою думкою вже не вперше поділився Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Данилов переконує, що англійська мова – це мова цивілізованого спілкування. Саме тому її о варто вчити з дитинства. "Хто вже літні, складно, то це одна справа, а, починаючи з дитячого садка, в школах це повинно бути", – наголосив Данилов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Крім того, на думку секретаря РНБО необхідно позбутися кирилиці і перейти на латиницю.

Як повідомляв Главред, в тому ж інтерв'ю Олексій Данилов заявив, що вважає, що Збройні Сили України можуть очистити територію Донецької та Луганської областей від окупантів.

Повірте, наші ЗСУ в змозі очистити територію Донецької та Луганської областей. Ми можемо повоювати за територію Криму. Але треба мати на увазі, що ми не можемо допустити, щоб десятки, сотні тисяч людей полягли під час таких військових операцій. Тому що у нас якраз є розуміння того, де є ця межа. Але це не означає, що в разі необхідності ми не будемо цим користуватися", – сказав Данилов.

Він додав, що раніше на засіданні РНБО були затверджені 5 сценаріїв розвитку подій, і зараз Україна йде за першим сценарієм – політико-дипломатичним шляхом.