Анкара підтримала Київ на шляху до НАТО і в питанні звільнення Донбасу

Володимир Зеленський зустрівся з Реджепом Ердоганом / president.gov.ua

Туреччина висловлює підтримку перспективі членства України в Організації Північноатлантичного договара (НАТО).

Про це йдеться у спільній декларації 9-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, опублікованій прес-службою Офісу президента.

Зокрема, Анкара підтримує намір Києва отримати найближчим часом План дій щодо членства в НАТО і відзначає прагнення сприяти забезпеченню сумісності Збройних Сил України зі Збройними Силами членів.

"Підтвердити підтримку регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності і безпеки в рамках двосторонніх і багатосторонніх механізмів, включаючи НАТО", - йдеться в документі.

Крім того, Туреччина підтримує координацію кроків, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Зокрема на деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також територій в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в декларації, підписаній Зеленським і Ердоганом.

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Переговори Зеленського з Ердоганом: