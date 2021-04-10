Анкара підтримала Київ на шляху до НАТО і в питанні звільнення Донбасу

Туреччина підтримує кроки з деокупації Криму і ОРДЛО.
Туреччина висловлює підтримку перспективі членства України в Організації Північноатлантичного договара (НАТО).
Про це йдеться у спільній декларації 9-го засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Турецькою Республікою, опублікованій прес-службою Офісу президента.
Зокрема, Анкара підтримує намір Києва отримати найближчим часом План дій щодо членства в НАТО і відзначає прагнення сприяти забезпеченню сумісності Збройних Сил України зі Збройними Силами членів.
"Підтвердити підтримку регіонального співробітництва в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності і безпеки в рамках двосторонніх і багатосторонніх механізмів, включаючи НАТО", - йдеться в документі.
Крім того, Туреччина підтримує координацію кроків, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
"Зокрема на деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також територій в Донецькій і Луганській областях", - йдеться в декларації, підписаній Зеленським і Ердоганом.
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Переговори Зеленського з Ердоганом:
- За підсумками переговорів із Зеленським Ердоган заявив про неухильну підтримку незалежності та державного суверенітету України.
- Ердоган заявив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.
- "Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган за підсумками зустрічі з Зеленським.
- Президенти Туреччини та України на зустрічі в Стамбулі підтвердили стратегічне партнерство між двома країнами.