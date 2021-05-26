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Анексія Криму: Муженко розповів, як ухвалювали рішення "здати" півострів РФ

26 травня 2021, 09:49

Колишній глава Генштабу ЗСУ вважає, що рішення не захищати Крим було неправильним. Тоді в України був шанс і потрібно було його використовувати.

Віктор Муженко
Віктор Муженко / УНІАН

Колишній глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко згадав події 2014 року і розповів, як ухвалювалося рішення про те, що Україна не захищатиме Крим від російських окупантів.

За його словами, спочатку планувалася операція з нарощування угруповання українських військових у Криму за рахунок переміщення частини високомобільних десантних військ, але потім вона була зупинена, передає Апостроф.

"Після однієї з нарад – я не пам'ятаю, це було засідання РНБО, або одна з нарад, яка проводилася в більш вузькому колі - це було 1 числа, коли прибув начальник Генерального штабу Михайло Куцин. Нас тоді зібрав перший заступник начальника Генштабу генерал Геннадій Воробйов і сказав, що ніхто нікуди не виходить. Я тоді у нього запитав: як, стій, якщо у нас літаки вже в повітрі та йдуть на аеродроми для забору десанту? Йшлося про 95-ту і 25-ту бригади", - поділився Муженко.

Воробйов запитав у нього, хто ухвалив таке рішення, а Муженко відповів, що це зробив він на підставі розпорядження, яке підписав начальник Генерального штабу, перш ніж піти на нараду.

Коли Муженко прийшов до Куцина, той йому відповів: "Ти до мене зайшов, щось підсунув, я підписав. Я нічого не знаю".

"Ну, раз не знаю, то дали команду всіх повернути у вихідне положення. Але потім була команда на переміщення 79-ї бригади на перешийки, і надалі ми вже здійснили переміщення на аеродром Кульбакіно на полігон Широкий Лан 95-ї та 30-ї бригад. Ми провели відповідні заходи і вже створювали угруповання в Одеській та Миколаївській областях. Ми очікували розвитку подій з Криму на територію континентальної України", - розповів Муженко.

читайте такожГенерал розповів про амбітну військову операцію ЗСУ під час анексії КримуКолишній глава Генштабу ЗСУ вважає, що Куцин не сам ухвалював рішення про зупинку операції. Найімовірніше, він просто передав те розпорядження, яке йому віддали на нараді.

Муженко додав, що армійська структура специфічна. Якщо віддається наказ, то він повинен бути виконаний.

"Я був не в тому статусі, який дозволяв би керувати цим процесом без старшого начальника", - зазначив він.

При цьому Муженко вважає, що рішення не захищати Крим було неправильним.

"Я вважав і досі вважаю, що це неправильно. Ми мали тоді шанс, ми повинні були його використовувати", - сказав ексглава Генштабу ЗСУ.

Військова операція України зі звільнення Криму

  • Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американським ЗМІ раніше заявив, що якби він був главою держави в 2014 році, то Київ не допустив би анексії Криму та окупації Донбасу.
  • Генерал ЗСУ, колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос розповідав, що військова операція щодо Криму готувалася українською армією ще за президентства Януковича. План вдалося запустити на першому етапі, проте влада його заблокувала.
  • У представництві президента України в АР Крим 18 лютого заявили, що Київ буде звільняти захоплений півострів за допомогою політики і дипломатії. Українська держава не має наміру реалізовувати сценарій військової деокупації Криму.
  • Колишній голова Верховної Ради і виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов заявляв, що Україна змогла б захистити Автономну Республіку Крим від анексії, якби свого часу не було відмови від ядерної зброї, розділу Чорноморського флоту і створення там потужної військової бази, а також підписання Харківських угод і знищення армії. За його словами, в 2014 році ЗСУ не могли захищати країну, а на казначейському рахунку держави було близько 100 тисяч гривень.

Анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.

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