УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука

22 серпня 2021, 21:38

Урожай товарних яблук, які виростять аграрії України, буде затребуваний як всередині країни, так і для експорту.

Яблуко
В Україні зміниться ціна на яблука / ua.depositphotos.com

В Україні очікується аномально високий урожай яблук, що спричинить за собою надлишок плодів. Аграріям доведеться різко знизити ціни на урожай.

За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, аномальний урожай очікується не лише в Україні, але й у багатьох країнах Європи. Ціни на товарні яблука знизаться до рівня 2019 року, коли плоди коштували близько семи гривень за кілограм, пише Delo.ua.

Така ціна значно відрізняється від вартості 2020 року, бо минулі партії врожаю плодів такого виду можна було продавати навіть за 35 гривень за кілограм.

"Безсумнівно, погодні аномалії, такі як град або сильний дощ, можуть нашкодити врожаю, що може вплинути на його вартість. Однак на сьогоднішній день прогнозується високий урожай яблук у нашій країні і Європі, хоча остаточна ціна буде сформована у вересні після того, як фермери зберуть урожай", - вказав Баштанник.

читайте такожДієтолог пояснила, скільки яблук можна з'їсти за добу

Реклама

Урожай товарних яблук, які виростять аграрії України, буде затребуваний як всередині країни, так і для експорту.

Фермери успішно відправляють плоди до наступних країн:

  • Саудівська Аравія,
  • Арабські Емірати,
  • Європа
  • Сінгапур.

Українцям куди простіше відправляти урожай до країн Європи, бо в цьому напрямку налагоджена зручна автотранспортна логістика. А ось в країни Азії і арабські держави доставляти плоди складніше, так як зараз в морській логістиці багато проблем.

Коли ці складнощі вирішаться, Україна зможе істотно збільшити обсяг експорту, за рахунок чого аграрії зможуть заробляти куди більше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області фермери виростили спеціальні яблука з тризубом - до 30-річчю з Дня проголошення Україною незалежності.

viber
фрукти новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Ані Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в РосіїАні Лорак відзначилася неоднозначним висловлюванням на Новій Хвилі в Росії Прямий діалог з ОРДЛО та вода в Крим: як Уряд пропонує Раді повертати окуповані територіїПрямий діалог з ОРДЛО та вода в Крим: як Уряд пропонує Раді повертати окуповані території 30 років незалежності: чому Україна витратила час даремно30 років незалежності: чому Україна витратила час даремно Рятують серце і судини: які горіхи найкорисніші і кому вони йдуть на шкодуРятують серце і судини: які горіхи найкорисніші і кому вони йдуть на шкоду "Головою в бортик без мене": олімпійська чемпіонка Баюл відмовилася від громадянства України"Головою в бортик без мене": олімпійська чемпіонка Баюл відмовилася від громадянства України

Останні новини

09:45

На Черкащині біля місця відкриття Зеленським артоб'єкту до Дня Незалежності сталися сутички

09:34

Розкопки в Одесі: пошуковці виявили поховання жертв НКВС, яке вражає своїми масштабами Фото

09:33

Вихідні у вересні 2021: як будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні

09:24

"Розпалювання міжнаціональної ворожнечі": Лавров закотив істерику після слів Зеленського про Донбас Відео

08:51

Температура тіла у 24°С і повна зупинка кровообігу: українці провели унікальну операцію Відео

Реклама
08:50

День Прапора України 2021: дата, історія, цікаві факти та привітання

08:50

Перерахують пенсії: кому чекати підвищення виплат у серпні Відео

08:46

Гороскоп на 23 серпня для всіх знаків Зодіаку: наклеп, любов з першого погляду або конфлікти Відео

08:46

Про яйця Меркель. У бабусі вони є Погляд

08:16

Коронавірус в Україні 23 серпня: на вихідних кількість виявлених хворих істотно знизилася

08:02

Під Києвом в результаті стрілянини на вулиці є поранені, спливла несподівана версія розбірок

07:22

Сьогодні в Україні сонячно, лише на Заході – грози: синоптик уточнив прогноз погоди на 23 серпня

07:04

Сумний підсумок 30 років незалежності: Чому Україна перетворюється на придаток країн золотого мільярда Погляд

06:43

Екстремальні пологи в небі: афганка народила дочку на борту евакуаційного літака США Відео

06:23

Юля Саніна в жовтому бікіні мало не звела з розуму сексуальними формами

04:58

Чи може мозок людини передбачати майбутнє - відповідь вчених

04:37

Смертельна небезпека: експерт розкрив, який хліб не можна вживати ні в якому разі Відео

03:52

Місячний календар на вересень 2021: знак згори, нещастя і найвдаліший день

02:58

Лікар назвала простий спосіб для нормалізації роботи кишківника

02:48

Зірка Загону самогубців без білизни засвітила звабливу фігуру

Реклама
02:23

Вчені запропонували новий спосіб боротьби із зайвою вагою

01:54

Вторгнення РФ в Україну реальніше, ніж здається: у США назвали головний напрямок Відео

01:20

Комаровський розповів, кому небезпечно пити алкоголь Відео

00:20

Зеленський заявив про війну через реформу Конституційного суду Відео

22 серпня, неділя
23:51

В Україні можуть закрити центри вакцинації: лікар назвав причину Відео

23:06

У Кабміні озвучили єдину умову постачання води до Криму

22:59

Лікар розповіла про підступну небезпеку вареної картоплі Відео

22:33

Президент роздав нагороди "національним легендам" України

22:05

"Двері відкриті і на вхід, і на вихід": Зеленський пообіцяв нові відставки членів Кабміну Відео

21:38

Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука

21:23

"Стріляли гумовими кулями": українка з Кабула розповіла про звірства в аеропорту Відео

21:02

В Одесі ревнивець розрізав жінці рот, а її співмешканця вдарив у живіт

20:37

Шмигаль висловився про Північний потік-2 і закликав ЄС до заходів проти РФ Відео

20:10

З'ясувалося, скільки заплатять Джамалі за виступ на Кримській платформі

19:36

В Україні почалася нова хвиля коронавірусу: коли буде пік Відео

19:34

Кліматолог назвала небезпечні наслідки вирубки лісів у Карпатах Відео

18:54

Зеленський пообіцяв повернути могутність українського флоту Відео

18:47

Кліп Just Fly Макса Барських зі справжнім літаком набрав більше 3 мільйонів переглядів Відео

18:37

Україна встановила рекорд за кількістю медалей із боксу серед юніорів

18:35

Підсумки 30 років: ми залишилися демократією і повільно, але рухаємося вперед Погляд

Реклама
18:26

Прикмети на 23 серпня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

18:15

СТБ розкрив дату виходу 2 сезону Холостячки зі Златою Огневич

18:00

В Україні різко зміниться погода і налетить похолодання Відео

17:51

Родина Адамс 2 вийде в кінотеатрах з випередженням графіка Відео

17:30

Віра Брежнєва похвалилася апетитною фігурою на гарячому літньому фото

17:28

У Кирилівці двох туристів віднесло у відкрите море на надувному матраці Відео

16:55

"Моя Україно прекрасна": підбірка найкрасивіших місць України до Дня Незалезжності

16:51

Названо найнебезпечніше печиво, яке продають в українських магазинах Відео

16:24

Різкий стрибок захворюваності та смертей: експерт назвав терміни нової хвилі COVID-19

16:12

Tayanna шокувала українців жахливими умовами проїзду в українському поїзді Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти