Аномальний урожай: в Україні різко зміняться ціни на яблука

В Україні зміниться ціна на яблука / ua.depositphotos.com

В Україні очікується аномально високий урожай яблук, що спричинить за собою надлишок плодів. Аграріям доведеться різко знизити ціни на урожай.

За словами президента Української плодоовочевої асоціації Тараса Баштанника, аномальний урожай очікується не лише в Україні, але й у багатьох країнах Європи. Ціни на товарні яблука знизаться до рівня 2019 року, коли плоди коштували близько семи гривень за кілограм, пише Delo.ua.

Така ціна значно відрізняється від вартості 2020 року, бо минулі партії врожаю плодів такого виду можна було продавати навіть за 35 гривень за кілограм.

"Безсумнівно, погодні аномалії, такі як град або сильний дощ, можуть нашкодити врожаю, що може вплинути на його вартість. Однак на сьогоднішній день прогнозується високий урожай яблук у нашій країні і Європі, хоча остаточна ціна буде сформована у вересні після того, як фермери зберуть урожай", - вказав Баштанник.

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Урожай товарних яблук, які виростять аграрії України, буде затребуваний як всередині країни, так і для експорту.

Фермери успішно відправляють плоди до наступних країн:

Саудівська Аравія,

Арабські Емірати,

Європа

Сінгапур.

Українцям куди простіше відправляти урожай до країн Європи, бо в цьому напрямку налагоджена зручна автотранспортна логістика. А ось в країни Азії і арабські держави доставляти плоди складніше, так як зараз в морській логістиці багато проблем.

Коли ці складнощі вирішаться, Україна зможе істотно збільшити обсяг експорту, за рахунок чого аграрії зможуть заробляти куди більше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Вінницькій області фермери виростили спеціальні яблука з тризубом - до 30-річчю з Дня проголошення Україною незалежності.