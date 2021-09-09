"Антимасочники" будуть покарані: у МОЗ приступають до рейдів

Бродять вулицями України без масок каратимуть / Фото Reuters

В Україні анонсували посилення контролю за дотриманням масочного режим. Особливо в громадських місцях. Таким чином тих, хто відмовляється надягати маску, каратимуть жорсткими методами.

Про це в інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій розповів заступник міністра - головний державний санлікар ігор Кузін, пише УНІАН.

За його словами, перевірки будуть проходити за участю правоохоронців. Причому, у всіх карантинних зонах, оскільки по всій території України діє масковий режим.

"Ми дійсно вже кілька разів спілкувалися з Національною поліцією, ми будемо починати з показових рейдів. Ми розуміємо, що, наприклад в аеропорту "Бориспіль" зараз не контролюється зовсім нічого і про це є повідомлення в ЗМІ", - зазначив Кузін.

Рейди проводитимуть на об'єктах критичної інфраструктури.

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"Також з Нацполіцією зараз опрацьовуються більш жорсткі заходи з контролю використання засобів індивідуального захисту", - підсумував санлікар.

Нагадаємо, раніше голова Київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан зробив несподівану заяву. За його словами, на сьогоднішній день передумов для введення локдауну в столиці немає. Тож карантин поки вводити не будуть, але все ж варто врахувати, що показники захворюваності коронавірусом в Києві змінюються щодня. Причому, не в кращу сторону.

Також раніше голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що Україна вже з 13 вересня може опинитися в жовтій зоні. У помаранчеву або навіть червону зону можуть визначити Вінницьку, Львівську та Чернівецьку області. У цих регіонах фіксується найбільш негативний рівень захворюваності коронавірусом.