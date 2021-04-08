Антимонополісти взялися за київських таксистів, які задерли ціни

В Антимонопольному комітеті нагадали, що 5 квітня більшість служб таксі в Києві різко підвищили тарифи ‒ часом ціни виявилися збільшені в п'ять разів.
Антимонопольний комітет зайнявся розслідуванням щодо злетіли після початку транспортного локдауну в минулий понеділок, 5 квітня, цін на проїзд у столичному таксі. Про це написав у Facebook керівник Київського відділення відомства Олексій Хмельницький.
"Особливо сильно киян вразила цінова політика таких компаній, як Uber, Bolt і ухил, що мають більшу частину замовлень по столиці. Слід зазначити, що перші дві компанії мають іноземні корені і працюють через відповідні додатки. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати", — написав він.
Чиновник згадав, що 5 квітня більшість служб таксі різко підвищили тарифи-часом ціни виявилися збільшені в п'ять разів. Це стало приводом, каже Хмельницький, запідозрити столичні Служби таксі в порушенні законів про економічну конкуренцію.
Він підкреслив, що пандемія коронавірусу і викликані їй карантинні обмеження нітрохи не є приводом для додаткового заробітку.
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Локдаун в Києві - що було раніше:
- У перший день посилення локдауну в Києві, через обмеження поїздок в громадському транспорті, в кілька разів підвищили ціни на таксі.
- Наприклад, за поїздку в Бориспіль з правого берега столиці, в залежності від класу автомобіля, пропонують заплатити від 830 до 1430 гривень.
- Доїхати в центр 5 квітня в середньому можна було за 300-500 гривень.