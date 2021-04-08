Антимонополісти взялися за київських таксистів, які задерли ціни / УНІАН

Антимонопольний комітет зайнявся розслідуванням щодо злетіли після початку транспортного локдауну в минулий понеділок, 5 квітня, цін на проїзд у столичному таксі. Про це написав у Facebook керівник Київського відділення відомства Олексій Хмельницький.

"Особливо сильно киян вразила цінова політика таких компаній, як Uber, Bolt і ухил, що мають більшу частину замовлень по столиці. Слід зазначити, що перші дві компанії мають іноземні корені і працюють через відповідні додатки. Таку кількість скарг ми не можемо ігнорувати", — написав він.

Чиновник згадав, що 5 квітня більшість служб таксі різко підвищили тарифи-часом ціни виявилися збільшені в п'ять разів. Це стало приводом, каже Хмельницький, запідозрити столичні Служби таксі в порушенні законів про економічну конкуренцію.

Він підкреслив, що пандемія коронавірусу і викликані їй карантинні обмеження нітрохи не є приводом для додаткового заробітку.

читайте такожЛокдаун у Києві стартував: що діється в метро і на зупинках

Локдаун в Києві - що було раніше: