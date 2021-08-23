"Антиросійський захід": у Путіна нервово відреагували на саміт Кримської платформи

Дмитро Пєсков / УНІАН

У Росії зробили різку заяву з приводу проведення саміту Кримської платформи в Києві.

На думку російської сторони, він є недружнім по відношенню до РФ, підкреслив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни. Ми категорично не приймаємо подібні твердження щодо "російського регіону", щодо Криму. У цьому плані ставлення абсолютно однозначне - ставимося як до антиросійського заходу", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, в Києві проходить установчий саміт Кримської платформи, участь в якому підтвердили 46 країн і міжнародних організацій.

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Зокрема, для участі в саміті до Києва прибули 14 глав держав, урядів та ЄС.

Що таке Кримська платформа

Міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України. Кримська платформа об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

Пріоритетними напрямками роботи Кримської платформи є:

консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму;

ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу;

захист прав людини та міжнародного гуманітарного права;

забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації;

подолання екологічних та економічних наслідків окупації.