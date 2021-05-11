Антиукраїнський скандал з дочкою судді: стало відомо, чи відрахують її з університету

Студенти підтримують відрахування Анастасії Тарасюк / скріншот

Антиукраїнські висловлювання Анастасії Тарасюк - доньки судді Печерського суду Крістіни Константінової - викликали переполох у Київському національному університеті імені Шевченка, в якому дівчина навчається на третьому курсі юридичного факультету.

У навчальному закладі кажуть, що висловлювання Анастасії кидають тінь на репутацію установи, але відрахувати її поки не мають права, передає 5 канал.

В університеті повідомили, що для відрахування є чіткий перелік підстав. І публічних закликів до сепаратизму в ньому немає. Виправити це можуть зміни до закону про вищу освіту. Такі пропозиції університет вже готує.

Тим часом сьогодні, 11 травня, до КНУ скликають вчену раду. А викладачі збирають підписи під зверненням до університетської комісії з етики.

"Відеозвернення, попри непереконливе виправдання, що було поширене, є проявом глибокої неповаги до держави Україна, до майбутньої професії юриста. А може й інтерпретуватися як "участь у дестабілізації суспільного життя в Україні", про що йдеться на сайті центру Миротворець", – зазначили в університеті.

Завідувачка кафедри фольклористики Інституту філології КНУ імені Шевченка Олеся Наумовська вважає, що Анастасія повинна понести покарання.

"Я оторопіла, я не могла повірити, що така людина є студенткою університету. Я вважаю, що ця дівчина повинна понести покарання. Я вважаю, що це справа СБУ. Тому що вона передусім говорила про територіальну цілісність України", – зазначила викладач.

Доцент КНУ ім. Шевченко Оксана Мацько згодна з колегою.

"Ця ганьба лягла, на жаль, на весь університет. Дуже неприємно читати коментарі, де огульно звинувачують всіх викладачів. Це, безперечно, репутаційні втрати", - сказала Мацько.

Зазначається, що студенти також підтримують відрахування Тарасюк. Але здобувати освіту юриста Анастасія, схоже, продовжить.

У чому суть скандалу

Київська студентка Анастасія записала відео, в якому назвала українців "бидлом", тому що вони нібито "заважають відпочивати улюбленому виконавцю" - російському реперу Баста. Крім того, вона в зневажливому тоні висловилася про захоплення Росією півострова Крим в 2014 році.

"Вгамуйтеся, бл*дь. Те, що він артист і виступав у Криму, взагалі нічого, бл*дь, не означає. Він (Крим, – ред.) вже не наш. Змиріться вже, бл*дь. Про*бали", - заявила дівчина.

Пізніше Анастасія вибачилася за свої слова. Мовляв, була не в курсі політичних поглядів російського музиканта і дуже шкодує, що зганьбила свою сім'ю юристів.

Однак українці не сприйняли вибачення Тарасюк. Українці звернули увагу, що вибачалася Анастасія російською мовою, а очі постійно відводила убік. Користувачі соцмереж підозрюють, що дівчина читала кимось написаний текст. На думку українців, вибачитися її змусили батьки. Вони впевнені, що найімовірніше дівчина дотримується сепаратистських поглядів, тому що "такі розмови в сім'ї".