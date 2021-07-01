Апокаліпсис на Рівненщині: потужний буревій зносив дахи та викорчовував дерева

Наслідки урагану в Рівному / Lidiya Gatsko

В Рівному готуються до нового удару стихії після того, як увечері 25 червня в області пронісся ураган.

Сильні пориви вітру валили дерева на припарковані у дворах автомобілі. В результаті негоди були пошкоджені покрівлі житлових будинків, відключені від електропостачання 340 населених пунктів, передає УНІАН.

Були травмовані дві людини: одна - від удару блискавки, інша - в результаті падіння шиферу.

Під керівництвом мера відбулося засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків негоди.

/ radiotrek.rv.ua

На засіданні було визначено комплекс першочергових заходів з відновлення електропостачання, ремонту пошкоджених дахів будинків та прибирання повалених дерев з проїжджих частин та тротуарів міста.

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/ radiotrek.rv.ua

Як повідомляє ТСН, у багатьох селах досі не можуть оговтатися від буревію. Там вже шосту добу люди без світла, їхні будинки без дахів, а на вулицях викорчувані з коренем дерева. У громаді рахують мільйонні збитки. Енергетики ж з ранку до ночі ремонтують обірвані дроти.

Те, що відбувалося, люди називали Апокаліпсисом. Ховалися в будинках. Вітер зносив дахи, обривав електропроводи і викорчовував дерева. Сільську амбулаторію продірявила ніби картонну.

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Електрики в селі немає вже 6 добу. Енергетики обіцяють відновити світло до ночі. Просять їх зрозуміти, адже таке село не одне, тому працюють без вихідних — з ранку до 11 вечора.

/ radiotrek.rv.ua

Як розповів Радіо Трек начальник тресту зеленого господарства Рівного ігор Романчук, буревій, який ще в п'ятницю пройшов в обласному центрі, повалив дуже багато дерев.

Працівники тресту зеленого господарства працюють без вихідних. Для ліквідації наслідків негоди залучили всю техніку, яка у підприємства. Повалені дерева допомагають також прибирати і на території ОСББ та управлінських компаній. Дерева поки прибирають в центрі міста, а потім приступлять до парків і скверів.

"В першу чергу ми виїжджаємо туди, що за нами в першу чергу закріплено. Розчищаємо поки вулиці міста, які є основними. У парку молоді ми запрали тільки кілька дерев, які були повалені. З озера витягли одне дерево. На все відразу не можна відреагувати, все робимо в порядку черговості", - розповів Ігор Романчук.

Раніше головред писав про те, що стихія наробила біди в Київській області - в селі Лишня в результаті урагану і великої кількості опадів прорвало дамбу. Були розмиті під'їзні шляхи, а сильний вітер ламав дерева.