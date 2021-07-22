Арабські туристи масово заполонили українські курорти: в чому причина

Для саудівських арабів Україна зараз тренд / скріншот

Галузь відпочинку та туризму нарешті приходить до тями після затяжного карантину. Зокрема, Львів, Київ та Буковель стали дуже популярним місцем відпочинку серед багатих туристів з Саудівської Аравії.

Раніше жителі мусульманських країн найчастіше обирали відпочинок в Туреччині. Втім, прямі рейси і безвіз для громадян Саудівської Аравії сприяли тому, що з початку літа прибуло вже майже 30 тис. мандрівників з цієї країни, йдеться в сюжеті ТСН.

Іноземці приїжджають в Україну в середньому на тиждень і за цей час витрачають близько трьох тисяч доларів. Але разом з тим вони ще й дуже вимогливі, зокрема з обслуговування в готелях. У Державному агентстві розвитку туризму в Україні підтвердили, що для більшості українських готелів Саудівська Аравія є "фактично ринком №1" в постковідний період.

Переваги відпочинку в Україні

Гостей зі Сходу приваблюють природа, зелень і помірний клімат. Після + 45 градусів в Саудівській Аравії для мандрівників +33 в Києві цілком комфортні.

"Така погода, як зараз, нагадує мені зиму в Саудівській Аравії", – говорить турист.

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Втім, саудівцям не подобається майже відсутність їжі-халяль в закладах громадського харчування, нарікають також на дороги, медицину і сервіс в готелях. Швидше під нового туриста підлаштовуються ресторани. Зараз у Буковелі 85 відсотків відпочивальників – це араби. Там навіть меню арабською перевели.

"Ми робимо спеціальне меню, спеціальні страви, спеціальні мережі. Ми дуже сподіваємося на те, що наші гості будуть задоволені Україною і повернуться до нас знову", – говорить директор з розвитку готельного комплексу Валерій Поляков.

Туристам така гостинність подобається.

За попередніми підрахунками, туристи з Арабської затоки вже залишили в Україні від 30 до 50 мільйонів доларів. До кінця сезону очікують ще близько 50 тисяч мандрівників.

Відкриття регулярних рейсів

Рік тому президент Зеленський підписав указ про безвіз для країн Арабської затоки. У червні цього року Саудівський лоукост "Флайнас" запустив щоденні прямі рейси до Києва. А ще через тиждень – почав літати і до Львова.

"Наша авіакомпанія разом з Україною провела велику роботу. Шість місяців тому ми почали просувати рекламу в Саудівській Аравії, і ми запрошували багатьох блогерів в Україну", – говорить генеральний директор авіакомпанії Абдулазіз Джамін Альшаммарі.