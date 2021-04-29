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Арахамія пояснив, чому Зеленський покликав Путіна на зустріч до Ватикану

29 квітня 2021, 10:56

Такі держави, як Ватикан або Швейцарія, ментально налаштовують на досягнення мети, впевнений глава фракції Слуга народу.

Путін Зеленський
Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у Ватикані / колаж УНІАН

Президент України Володимир Зеленський захотів зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у Ватикані, тому що це святе місце, що налаштоване на досягнення мирних домовленостей.

Таку думку озвучив журналістам глава фракції Слуга народу Давид Арахамія. Він упевнений, що кращого місця для зустрічі, ніж Ватикан або Швейцарія, складно знайти, оскільки всі світові війни ці країни пройшли в статусі нейтралітету. Арахамія додав, що такі держави ментально налаштовують на досягнення мети.

Глава фракції Слуга народу впевнений, що особиста зустріч Зеленського і Путіна необхідна.

читайте такожДипломат розкрив подробиці про можливу зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані"Якщо Путін, людина яка ухвалює рішення з цих питань, необхідно з ним говорити. У будь - яких переговорах треба виходити на таку людину, оскільки вони завжди намагаються заховати цей факт через "проксі", так звані ЛДНР, які є фактично терористичними організаціями, і немає сенсу з ними розмовляти", - сказав він.

Арахамія також вважає, що зустріч повинні організувати вже в наступному місяці.

Зустріч Зеленського і Путіна - про що раніше писав Главред:

  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
  • У відповідь на це російський президент заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоби обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
  • В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента РФ до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.
  • Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде до Москви, щоби поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним.
  • 26 квітня Зеленський заявив, що Путін підтвердив бажання зустрітися. Він вже доручив Офісу президента почати погоджувати терміни і місце проведення такої зустрічі з адміністрацією президента Росії.
  • 28 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з російським колегою Володимиром Путіним обов'язково відбудеться. Він хоче провести її у Ватикані.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що поки не знає, чи готовий Путін проводити двосторонню зустріч з українським колегою десь крім Москви.

Володимир Зеленський Ватикан Володимир Путін новини України Давид Арахамія
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