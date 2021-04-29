Арахамія пояснив, чому Зеленський покликав Путіна на зустріч до Ватикану

Зеленський запропонував Путіну провести зустріч у Ватикані / колаж УНІАН

Президент України Володимир Зеленський захотів зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним у Ватикані, тому що це святе місце, що налаштоване на досягнення мирних домовленостей.

Таку думку озвучив журналістам глава фракції Слуга народу Давид Арахамія. Він упевнений, що кращого місця для зустрічі, ніж Ватикан або Швейцарія, складно знайти, оскільки всі світові війни ці країни пройшли в статусі нейтралітету. Арахамія додав, що такі держави ментально налаштовують на досягнення мети.

Глава фракції Слуга народу впевнений, що особиста зустріч Зеленського і Путіна необхідна.

читайте такожДипломат розкрив подробиці про можливу зустріч Зеленського і Путіна у Ватикані"Якщо Путін, людина яка ухвалює рішення з цих питань, необхідно з ним говорити. У будь - яких переговорах треба виходити на таку людину, оскільки вони завжди намагаються заховати цей факт через "проксі", так звані ЛДНР, які є фактично терористичними організаціями, і немає сенсу з ними розмовляти", - сказав він.

Арахамія також вважає, що зустріч повинні організувати вже в наступному місяці.

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