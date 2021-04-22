Арахамія різко прокоментував скандальні зашквари "слуг народу"

Глава фракції СН порадив Миколі Тищенку купити дрони і відвезти їх на фронт.
Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував скандали за участю представників його парламентської сили.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, нардепи від Слуги народу Микола Тищенко та Євген Шевченко, які стали фігурантами гучних скандалів, повинні понести відповідальність за свої дії.
Арахамія пояснив, що поведінку Тищенка і Шевченка будуть обговорювати в ході засідання фракції.
Коментуючи звинувачення на адресу Тищенка в грубому порушенні правил карантину, Арахамія запропонував, що нардеп добровільно поніс максимальне покарання і заплатив штраф до бюджету.
"Далі - щоб він пішов і на таку ж суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, таким чином, як він робить, а потім ще в Фейсбуці відмазки пише - такого не повинно бути", - зазначив глава фракції СН.
Говорячи про скандал з поїздкою нардепа Шевченка в Білорусь і його зустріч з Олександром Лукашенком, Арахамія пояснив, що з точки зору закону нардеп від СН не порушив нічого.
"Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію - поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, тому що це депутат від партії влади. Він почав спілкуватися з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, план по Донбасу - взагалі Шевченко до цього не має ніякого відношення. Я вважаю, що це більше порушення (ніж порушення Тищенка, - ред.). Пан Тищенко повинен нести адміністративну і політичну відповідальність, що стосується пана Шевченка - ну це взагалі неприйнятно", - заявив Арахамія.
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Скандал за участю Миколи Тищенка:
- Нещодавно журналісти дізналися про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко проігнорував локдаун в Києві і організував вечірку у готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
- Судячи з відео, і інтер'єру приміщень, вечірка проходила в ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.
- У той же час один з помічників Тищенко сказав, що захід пройшов у них вдома.
Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка:
- Раніше керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував візит Шевченка до Мінська.
- За його словами, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.
- Зазначимо, що Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
- Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.