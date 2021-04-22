УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арахамія різко прокоментував скандальні зашквари "слуг народу"

22 квітня 2021, 09:09

Глава фракції СН порадив Миколі Тищенку купити дрони і відвезти їх на фронт.

Арахамія оцінив скандали в слузі народу
Давид Арахамія / УНІАН

Голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія прокоментував скандали за участю представників його парламентської сили.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, нардепи від Слуги народу Микола Тищенко та Євген Шевченко, які стали фігурантами гучних скандалів, повинні понести відповідальність за свої дії.

Арахамія пояснив, що поведінку Тищенка і Шевченка будуть обговорювати в ході засідання фракції.

Коментуючи звинувачення на адресу Тищенка в грубому порушенні правил карантину, Арахамія запропонував, що нардеп добровільно поніс максимальне покарання і заплатив штраф до бюджету.

"Далі - щоб він пішов і на таку ж суму покарання, або вдвічі більше, купив дрони, поїхав на фронт і вручив хлопцям. Нехай відпрацьовує. Тому що, мені здається, таким чином, як він робить, а потім ще в Фейсбуці відмазки пише - такого не повинно бути", - зазначив глава фракції СН.

Говорячи про скандал з поїздкою нардепа Шевченка в Білорусь і його зустріч з Олександром Лукашенком, Арахамія пояснив, що з точки зору закону нардеп від СН не порушив нічого.

"Але він взяв на себе абсолютно невластиву функцію - поїхав до іншого президента. Мені взагалі цікаво, чому президент депутата прийняв? Може, він хотів показати, що його взагалі хтось сприймає, тому що це депутат від партії влади. Він почав спілкуватися з Лукашенком про геополітику, економічні відносини, план по Донбасу - взагалі Шевченко до цього не має ніякого відношення. Я вважаю, що це більше порушення (ніж порушення Тищенка, - ред.). Пан Тищенко повинен нести адміністративну і політичну відповідальність, що стосується пана Шевченка - ну це взагалі неприйнятно", - заявив Арахамія.

читайте такожСкандал з вечіркою Тищенка в локдаун: у Слузі народу заговорили про санкції

Скандал за участю Миколи Тищенка:

  • Нещодавно журналісти дізналися про те, що народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко проігнорував локдаун в Києві і організував вечірку у готелі на честь дня народження своєї дружини Алли Барановської.
  • Судячи з відео, і інтер'єру приміщень, вечірка проходила в ресторані київського готелю Fairmont. Для гостей співала співачка Катя Корецька. Як видно на записі, персонал закладу був у медичних масках, а гості - ні.
  • У той же час один з помічників Тищенко сказав, що захід пройшов у них вдома.

Скандал з поїздкою Шевченка до Лукашенка:

  • Раніше керівник партії Слуга народу Олександр Корнієнко прокоментував візит Шевченка до Мінська.
  • За його словами, на найближчому засіданні фракції у Шевченка вимагатимуть пояснень його вчинку.
  • Зазначимо, що Шевченко привітав Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі (які не визнав ні офіційний Київ, ні країни Заходу).
  • Крім того, Шевченко восени 2019 року взяв участь у пропагандистській програмі Велика гра на російському телебаченні. За що і був жорстко розкритикований своїм тодішній однопартійцем Гео Леросом.
Микола Тищенко Євген Шевченко Слуга народу новини України Давид Арахамія
Зараз ви переглядаєте новину «Арахамія різко прокоментував скандальні зашквари "слуг народу"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Масло або маргарин: дивовижна правда від лікарівМасло або маргарин: дивовижна правда від лікарів Названо найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограмНазвано найбільш швидкісний спосіб скинути 20 кілограм У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР"У РФ допустили широкомасштабну війну з Україною і визнання "ЛДНР" Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дарГороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: бурхливий роман, зміцнілий дар Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково

Останні новини

08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:41
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
Реклама
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
Реклама
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
20:31
В Україні звинуватили Росію за брехливі заяви про "загальну мобілізацію" Відео
20:25
The Last of Us 2 подорожчала в українському PS Store до 1999 грн Відео
20:19
Експерт пояснив, чому отримати субсидію стало набагато складніше Відео
19:53
З'явилися дата виходу і трейлер фільму "Закляття 3" про одержимість Відео
19:46
Лукашенко "налетів" на Зеленського зі звинуваченнями Відео
19:24
Жириновський пообіцяв мільйони за російський прапор над Києвом Відео
18:46
Путін відповів Зеленському і покликав до Москви Відео
18:37
Зірка Танців з зірками зустріла збоченця у громадському транспорті
Реклама
18:35
В Epic Games Store можна безплатно забрати пару відмінних ігор Відео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Україні і назвала нову дату
18:23
Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати Відео
18:12
У Маріуполі чоловік сокирою розгромив супермаркет АТБ Відео
18:03
Коли закінчиться локдаун у Києві: названо терміни та умову Відео
18:00
Творці Elite Dangerous оголосили дату виходу великого доповнення Odyssey Відео
17:34
Зеленський оцінив відведення російських військ від кордонів України Відео
17:27
Названо терміни надання Україні плану дій щодо членства в НАТО Відео
17:10
ЗМІ поділилися враженнями від майбутнього блокбастера Returnal для PS5 Відео
17:09
Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти