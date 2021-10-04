Арахамія висунув різкі звинувачення на адресу Разумкова

Давид Арахамія висунув Разумкову звинувачення / УНІАН

Очільник фракції" слуг народу" Давид Арахамія висунув жорсткі звинувачення на адресу нинішнього спікера Ради Дмитро Разумкова.

"Розмовляли з президентом. У нас же є велика проблема - сьогодні на погоджувальній раді повністю провалено порядок денний. Всі фракції вийшли, у нас вийшли голови комітетів, які формують порядок денний. Я не розумію - нового порядку денного немає, провалені всі версії порядку денного. Це ж великий законодавчий процес. Чомусь одна людина узурпувала цей процес. Порушив кілька разів регламент, який він так шанує завжди. Тому сьогодні зібралися голови комітетів, висловили недовіру", - заявив Арахамія після засідання погоджувальної ради в понеділок, 4 жовтня.

Він прокоментував ситуацію з процесом відкликання Разумкова від посади.

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"Зазвичай верифікація підписів займає до години часу. Вже минуло дві з половиною години - підписи не верифіковані. Ну, ви ж розумієте, що відбувається? При цьому на брифінгу голова Верховної Ради стверджує, що він не заважатиме процесу винесенню цього питання до зали. Але ми ж бачимо ситуація з точністю до навпаки. Зараз йдемо до Верховної Ради, хочемо дізнатися, що заважає збору підписів. Якщо треба допомогти у верифікації, ми-допоможемо. Будемо дзвонити депутатам і підтверджувати підписи по відеодзвінку", – сказав Арахамія.

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Ситуація з Разумковим і фракцією Слуга народу

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня направив законопроект про олігархів на вивчення до Венеціанської комісії. Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія закликав до того, щоб Разумков не робив таких дій. Голова ВР у відповідь сказав, що відправка документа на розгляд Венеціанської комісії не заважає розгляду законопроекту в другому читанні.

17 вересня Арахамія сказав, що, з його точки зору, Разумков такими діями спеціально спробував "збити" закон про олігархів. В якості аргументу він навів небажання Разумкова відправляти в" венеціанку " закон про місцевий референдум, мотивувавши своє рішення "завантаженістю роботою" комісії.

Наприкінці вересня стало відомо, що у слузі народу вважають, що ситуацію, яка відбувається між партією і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, можна розцінювати як конфлікт. У політичній силі глави держави останнім часом не бачать в діяльності Разумкова командних дій і при цьому не впевнені, що він продовжує працювати з партією влади. Питання відставки спікера українського парламенту не виключається, заявив глава СН Олександр Корнієнко.