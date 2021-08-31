Кавун, який замінив весільний торт: під Полтавою похвалилися ягодою-велетнем

Марія Троцько пишається своїм кавуном / kolo . news

У Полтавській області фермери виростили кавун гігантських розмірів. Його вага становить 32 кілограми.

Як повідомляє портал Кolo.news Новини Полтави, ягода спеціального сорту, але "ентузіасти", які її виростили, не розголошують назву.

Кавуна-велетня виростила Марія Троцко. Жінка вже 8 років займається фермерством, причому, саме баштанними культурами. Зазначає, що виріс він за 85 днів.

"У родині існує традиція - в день народження мого брата, 17 серпня, ми різали найбільший кавун. Цей кавун на 32 кіло я подарувала на весілля брата - розрізали на рівні весільного торта", - поділилася Троцько.

Також за словами фермерки, саме з цим "експонатом" вона взяла участь у конкурсі агрономів і мріє виграти приз.

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Нагадаємо, експерти радять при покупці кавуна звернути увагу на його зовнішній вигляд. Зокрема, наявність білої або жовтої плями вказує на те, що ягода самостійно визрівала на сонці.

Якщо таких плям дві або більше, то це означає, що кавун спеціально переміщали і могли додавати більше добрив, які прискорюють зростання плоду. Такий кавун без спеціальної перевірки на вміст нітратів краще не купувати.