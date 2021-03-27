Заарештований напередодні екснардеп Семенченко потрапив до лікарні

Адвокат колишнього народного депутата Влад Добош заявив, що до Семенченка зараз не пускають захисників.
Колишнього народного депутата від Самопомочі та командира батальйону Донбас Семена Семенченка, якого 26 березня рішенням суду заарештували на два місяці, госпіталізували.
Про це заявив адвокат екснардепа Влад Добош у Facebook. За його словами, до Семенченка зараз не пускають захисників.
"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота - вихідний день, і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - написав адвокат.
При цьому чому Семенченко опинився в лікарні, Добош не уточнив.
Справа Семенченка - про що раніше писав Главред:
- Увечері 24 березня СБУ затримала колишнього нардепа від партії Самопоміч Семена Семенченка, а також "агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- Їх підозрюють у створенні незаконного збройного формування - "приватної військової компанії" (стаття 260 Кримінального кодексу України).
- За версією слідства, Семенченко і Шевченко є можливими організаторами та учасниками схеми з незаконного (поза митним контролем) ввезення в Україну з Росії зброї та військових запчастин, які згодом продавали державним оборонним підприємствам за завищеними цінами.
- 25 березня в Службі безпеки України розповіли подробиці створення приватного воєнізованого формування колишнім нардепом Семеном Семенченком та агентом НАБУ Євгеном Шевченком.
- 26 березня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Євгену Шевченку. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня з можливістю внесення застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
- Для Семенченка суд обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування в СІЗО без права внесення застави.
Автор: Анна Багрій