Заарештований напередодні екснардеп Семенченко потрапив до лікарні

Семен Семенченко / Фото УНІАН

Колишнього народного депутата від Самопомочі та командира батальйону Донбас Семена Семенченка, якого 26 березня рішенням суду заарештували на два місяці, госпіталізували.

Про це заявив адвокат екснардепа Влад Добош у Facebook. За його словами, до Семенченка зараз не пускають захисників.

"До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота - вихідний день, і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника", - написав адвокат.

При цьому чому Семенченко опинився в лікарні, Добош не уточнив.

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