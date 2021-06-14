Арестович назвав два варіанти вирішення проблеми в питанні щодо Донбасу

Арестович висловився про ситуацію на Донбасі / скріншот

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Україна в питанні Донбасу може піти на відкрите протистояння з Росією, або дотримуватися дипломатичного шляху.

"У нас поки є два основних шляхи: відкрите протистояння з Росією, або утримування ситуації на політико-дипломатичному шляху врегулювання, навіть якщо його ККД 0,001%. Я не бачу третього варіанту", - підкреслив він.

На думку Арестовича, "єдиними прийнятними в плані дії, винесення політичних суджень, оцінок, формування політики є нормандський формат і Мінські угоди".

"Чому немає кращого варіанту? Тому, що в ситуації, коли Росія не визнає себе учасником конфлікту і є постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето, питання про миротворців, заморожений конфлікт вимагають класу ігри, політичний інтриги, які повинні формуватися кілька років, щоб потім можна було зрушити мінські угоди і впровадити щось нове. Не думаю, що Україна зараз може забезпечити такий клас гри", - пояснив спікер української делегації в ТКГ.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що переговори щодо можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним вже ведуть Банкова з Кремлем.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт таких переговорів і уточнив, що з російської сторони ситуацію курирує заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому в Москві поки не впевнені, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися.

На думку Зеленського, для вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі слідує проводити роботу в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до питання Вашингтон.

Радник Голови ОП Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися з деяких питань щодо Донбасу.