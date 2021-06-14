УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Арестович назвав два варіанти вирішення проблеми в питанні щодо Донбасу

14 червня 2021, 21:07
Прослухати новину
Зупинити

Спікер української делегації в ТКГ сказав, чи потрібні Україні Мінські угоди.

Арестович
Арестович висловився про ситуацію на Донбасі / скріншот

Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Україна в питанні Донбасу може піти на відкрите протистояння з Росією, або дотримуватися дипломатичного шляху.

"У нас поки є два основних шляхи: відкрите протистояння з Росією, або утримування ситуації на політико-дипломатичному шляху врегулювання, навіть якщо його ККД 0,001%. Я не бачу третього варіанту", - підкреслив він.

На думку Арестовича, "єдиними прийнятними в плані дії, винесення політичних суджень, оцінок, формування політики є нормандський формат і Мінські угоди".

"Чому немає кращого варіанту? Тому, що в ситуації, коли Росія не визнає себе учасником конфлікту і є постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето, питання про миротворців, заморожений конфлікт вимагають класу ігри, політичний інтриги, які повинні формуватися кілька років, щоб потім можна було зрушити мінські угоди і впровадити щось нове. Не думаю, що Україна зараз може забезпечити такий клас гри", - пояснив спікер української делегації в ТКГ.

читайте такожРосія звикла "торгувати головами": Арестович розповів про обман РФ при обміні полоненими

Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив про те, що переговори щодо можливої зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним вже ведуть Банкова з Кремлем.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив факт таких переговорів і уточнив, що з російської сторони ситуацію курирує заступник голови АП РФ Дмитро Козак. При цьому в Москві поки не впевнені, що зустріч Путіна і Зеленського може відбутися.

На думку Зеленського, для вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі слідує проводити роботу в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до питання Вашингтон.

Радник Голови ОП Олексій Арестович вважає, що Зеленський і Путін можуть домовитися з деяких питань щодо Донбасу.

війна на Донбасі Олексій Арестович Росія
Зараз ви переглядаєте новину «Арестович назвав два варіанти вирішення проблеми в питанні щодо Донбасу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Магнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережитиМагнітна буря з 14 червня 2021 починає найболючіший удар місяця: як пережити Як заснути: чотири головних рекомендації лікаря, як зробити це легкоЯк заснути: чотири головних рекомендації лікаря, як зробити це легко Путін даремно боїться натівських ракет, потрібно боятися українськихПутін даремно боїться натівських ракет, потрібно боятися українських Гороскоп на 14 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: зривання масок та заборонені знайомстваГороскоп на 14 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: зривання масок та заборонені знайомства Україна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і ДонбасУкраїна поставила умову Росії і Заходу: Північний потік-2 в обмін на Крим і Донбас

Останні новини

21:27

Кулеба розповів про проблему для України після запуску Північного потоку-2

21:00

З'ясувалося, звідки в Україну "увірветься" новий небезпечний штам коронавірусу Відео

20:50

Позиція телеканалу 1+1 у відповідь на заяву фракції "Європейська солідарність"

20:41

Крим та кордон: Зеленський хоче бачити спостерігачів ОБСЄ не лише на Донбасі

20:30

Україну чекає різка зміна погоди: названо дату Відео

Реклама
20:24

ЗМІ повідомили, коли може "полетіти голова" міністра Авакова

20:10

Чи вирве Росія гнилими зубами Україну у НАТО і Заходу Погляд

19:57

"Не танцювала під чиюсь дудку": Катерина Кухар розкрила свою місію

19:51

Найбільший роздрібний продавець меблів ІКЕА потрапив у скандал та виплатить штраф

19:44

Лимонна вода для організму і тіла: названо сім переваг Відео

19:22

Небезпечно для здоров'я: українцям заборонили купатися в Чорному морі Відео

19:14

Віктор Павлік розповів, як пройшли пологи дружини і кого візьмуть хрещеними

18:46

Вчені розповіли, скільки потрібно додати кроків на день, щоб прожити довше Відео

18:43

Названо 10 знаків, які попереджають про небезпеку Відео

18:37

Вчені розповіли, хто ризикує повторно захворіти на коронавірус Відео

18:23

Речі, які повинні зникнути з життя жінки після 50 років Відео

18:15

Під Києвом двоє дітей впали у вигрібну яму: загинула 10-річна дівчинка

18:06

Блогерка, яка назвала українську "й***ною", поскаржилася на погрози і не хоче перед усіма вибачатися Відео

17:39

У Кременчуці медики вимагали у жінки 40 тисяч за безкоштовну операцію Відео

17:37

Жінка виявила у себе смертельну хворобу під час конференції в Zoom: ознаки Відео

Реклама
17:17

"Сало й не тільки": Зеленський у батьків годував американську журналістку, опубліковано фото

16:51

Ксенія Мішина похвалилася алмазом, вирощеним з її крові

16:47

Авто розбилося вщент: у Вінницькій області п'яний поліцейський позбавив життя 28-річну дівчину Відео

16:24

В Україні мережі АЗС підняли ціни на паливо Відео

16:22

Що можна їсти на Трійцю: меню і смачні рецепти Відео

16:13

Журналісти попередили про небезпеку податкових ініціатив української влади

16:13

Зеленський у тренді чи ні: експерт оцінила незвичайний дизайн кабінету в ОП Відео

16:12

"Я б бл**дь на х** заборонила йоб***у українську мову": Ірпінську блогерку захейтили у Мережі Відео

16:11

У Харкові дорожники вирішили купити кросовер за 1 млн грн із захистом від розбитого асфальту

15:46

"Велике будівництво" Зеленського відправить у небуття поточні середні ремонти доріг

15:25

Намагалися зґвалтувати - ледве втекла: в Індії українка потрапила в скандал з вбивством борця Відео

15:01

День Ольги 2020 – якого числа і що за свято Відео

14:51

У дитсадку Мелітополя вихователька вдарила дитину: спалахнув скандал Відео

14:36

Навколо Shum: пісня Go-A забралася на другий рядок престижного хіт-параду Відео

14:33

Експерти розповіли, чому інвестори бояться вкладати в економіку України (відео) Відео

14:30

Рак крові: дивне відчуття на шкірі, яке може бути першою ознакою Відео

14:27

У "Метінвест Політехніці" розповіли про особливості навчання в новому гірничо-металургійному виші

13:48

Як позбутися від цвілі на тканині: три топові техніки Відео

13:47

Росія ненаситна: Зеленський попередив американців, що завтра війна може прийти до них Відео

13:40

У моду на літо 2021 увійшли стильні та неймовірно зручні жіночі сандалі на липучках Фото Відео

Реклама
13:37

Китайський вчений спростував витік коронавірусу з Уханьської лабораторії

13:24

Експерт пояснив проблему нерівних умов на ринку електроенергії

12:40

Небезпечні розваги: коли на атракціони не можна сідати Відео

12:31

Після пива - в лазню: у Львові придумали новий трюк для ненависників російської збірної

12:18

Екс-тренер збірної України: "Я з повагою ставлюся до Росії"

12:01

У Києві у фітнес-центрі під час тренування помер чоловік Відео

11:56

В Україну йдуть спека і розгул стихії Відео

11:37

Гороскоп на 15 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: провальні справи, побачення, зміцнення дару Відео

11:36

"Велике будівництво" Зеленського модернізувало приймальні відділення Мукачівської та Воловецької лікарень

11:27

Рада підтримала податкову амністію для українців: що змінилося Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти